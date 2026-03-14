一帶一路吃人夠夠！非洲窮國因油價狂飆賺爆 北京要求吐出來還債

中東戰火推高油價，安哥拉可望受益。圖為安哥拉國家石​​油公司（Sonangol）煉油廠。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著中東衝突將油價推高至每桶 100 美元以上，安哥拉和其他非洲產油國有望成為主要受益者之一。不過，因陷入一帶一路債務陷阱的安哥拉與中國達成的債務重組有一項規定，當油價超過每桶 60 美元時，額外的收入將存入儲備帳戶用於還債。

南華早報報導，2002 年至 2024 年間，包括中國進出口銀行和中國國務院所屬的國家開發銀行（簡稱國開行）在內的金融機構，提供 492 億美元（約台幣1.56兆），用於資助安哥拉的電網、醫院、住房和學校等重要基礎設施建設。

請繼續往下閱讀...

二十年來，安哥拉一直是非洲接受中國融資的主要國家，率先推行「安哥拉模式」，也就是以物易物，安哥拉透過直接向中國運送石油來償還債務。

在新冠疫情期間，安哥拉陷入債務困境，它與國開行達成協議，暫停償還本金三年，直至2023年年中。該協議於2024年進行修訂，增加一項條款，規定當油價超過每桶60美元時，安哥拉額外的收入將存入儲備帳戶用於還債。

隨著中東衝突將油價推高至每桶 100 美元以上，安哥拉和其他非洲產油國有望成為主要受益者之一。而且還可以將額外收入存進中國金融機構的債務儲備帳戶，同時為洛比托（Lobito）煉油廠等項目提供新的貸款。

安哥拉國家石​​油公司 Sonangol 正在尋求從中國獲得 48 億美元（約台幣1531億）的新貸款，用於資助 Lobito 煉油廠的建設。這家煉油廠至關重要，因為安哥拉國內高昂的燃油價格和中國企業在當地的經營模式反感，先前曾引發抗議浪潮。去年，抗議者將矛頭指向中國企業，認為這些企業並未為當地帶來石油財富帶來的利益。

撒哈拉以南非洲地緣經濟分析師薩楚（Aly-Khan Satchu）預計，隨著中東石油生產商停止生產，基準布蘭特原油價格將大幅上漲，並強調這將使安哥拉能夠增加償債帳戶的資金，並改善他們的信用狀況和資產負債表。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法