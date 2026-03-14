6旬夫妻田園退休沒有回頭路 兒探望目睹「震驚一幕」父累垮說：「如果你要來，先告訴我…」

鄉村房價相對較低，且親近自然，因此常被視為理想的養老方式。然而，現實中，交通、醫療和基礎設施等意想不到的負擔可能會逐漸顯現。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人嚮往退休後的生活，考慮離開城市，到鄉村過悠閒的生活。鄉村房價相對較低，且親近自然，因此常被視為理想的養老方式。然而，現實中，交通、醫療和基礎設施等意想不到的負擔可能會逐漸顯現。談到老年住房，最大的挑戰不僅在於空間和環境，還在於能否維持現有的生活方式。

日本一對六十多歲、靠退休金生活的夫婦搬到了鄉下的一棟帶花園的房子裡，六個月後，他們的兒子去看望他們時，目睹了令人震驚的一幕。

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住在關東地區的加藤夫婦（化名；丈夫67歲，妻子65歲）說：「我們退休後想在寧靜的地方過著平靜的生活」。丈夫曾多年在公司上班，退休後靠退休金生活。這對夫婦的退休金每月略低於20萬日圓（台幣4萬元）。他們還領取了退休津貼，並且已經還清了房貸。於是，他們決定搬到鄉下。

他們原本住在東京都會區郊區。後來，他們賣掉了房子，在某個地方城市的郊區買了一棟二手獨棟別墅，價格約900萬日圓（台幣180萬元）。這棟房子有花園，房間很多，他們說「作為養老居所綽綽有餘」。

他們的大兒子住在離家幾個小時車程的地方，他們說自從搬家後，兩人很少有機會見面。搬家大約六個月後的某天，他們的大兒子時隔多年再次回家探望父母。

這是一次突如其來的拜訪，父親打開門時，略顯驚訝地說：「你要是來，應該提前告訴我一聲……」； 門前是一片雜草叢生的花園，落葉堆積在門邊，郵箱裡塞滿了傳單。

父親疲憊地說 ：「我最近有點忙，沒時間打理花園」。

自從搬進來之後，房子內部也發生了變化。這棟大房子不再像以前那樣整潔，雜物堆滿了空置的房間，他們的日常生活也逐漸局限於幾個房間。打理花園尤其困難。 「一開始還挺有趣的，可是草長得太快了」，他說。

此外，在農村地區，日常生活幾乎都需要用車。超市、醫院、銀行，去哪裡都得開車。老父最近膝蓋受傷，長途駕駛對他來說成了負擔。這類問題並不少見。

兒子臨走時說：「別太勉強自己了，找個更方便的地方住豈不是更好？」然而，對這對夫妻來說，事情並沒有那麼簡單。

加藤夫婦說： 「我們剛搬到這裡，現在又要回去了……」賣掉房子搬過來之後，他們很難輕易決定回去。

然而，在大兒子離開後，這對夫婦重新審視了他們現在的生活。花園維護、打掃大房子、開車購物……剛搬來時吸引他們的環境逐漸變成了一種負擔。 加藤說：「我現在還能住在這裡，但我不知道5年或10年後我是否還能這樣生活」。

日本國土交通省的一項調查顯示，「就醫和購物便利」是老年人考慮搬家時的重要因素。即使在可以步行或搭乘大眾運輸工具的城市地區，許多農村地區沒有車也寸步難行。而且，如果是獨棟房屋，不僅要承擔房屋本身的維護，還要負責花園的維護和維修。年輕時覺得輕鬆的事情，隨著年齡增長卻會變成沉重的負擔。

選擇退休住所不能只基於理想。生活環境、交通、醫療服務、房屋維護等許多因素都會影響居住的便利程度。

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