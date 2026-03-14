以色列大規模人才外流 數千科技人離開 戰爭並非唯一原因

近年來，數千名科技工作者離開了以色列，但戰爭並非他們離開的唯一原因，政治因素和高昂的生活成本也是人們外遷的原因。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕近年來，數千名科技工作者離開了以色列，但戰爭並非他們離開的唯一原因，政治因素和高昂的生活成本也是人們外遷的原因。數據顯示，2023年10月至2024年7月期間，約有8300名高科技從業人員離開以色列，佔2024年高科技從業人員總數的2.1%。

以色列的科技生態系統涵蓋數千家新創企業，以及英特爾、微軟和輝達等大型科技公司的辦公室。其本土科技成功案例包括網站開發公司Wix、自由職業服務線上市場Fiverr和衛星導航公司 Waze（Google於2013年以11.5億美元收購了該公司）。

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自1990年代以來，以色列的高科技產業，即創新技術產業，經歷了快速成長。過去十年間，以色列高科技從業人員數量逐年增加，但根據以色列政府科技研究與投資機構發布的最新數據，到2024年，從業人員數量較2023年下降了1.2%。

特拉維夫大學經濟學教授伊泰·阿特爾告訴《商業內幕》，除了戰爭之外，他認為政治因素和生活成本也是人們外遷的原因。根據衡量全球城市軟體工程師購買力的科技城市指數，特拉維夫的薪資中位數比紐約市低5.4萬美元。

美世顧問公司於2024年12月發布的《2024年全球生活成本城市排名》（目前可取得的最新數據）也描繪了以色列對外國人而言的高昂生活成本。該排名將特拉維夫列為全球國際專業人士生活成本最高的城市之一，排名第16位，在中東地區僅次於杜拜。

以色列總統魯文·里夫林（Reuven Rivlin）曾於2014年至2021年擔任該職位，他目前正領導以色列金融科技公司BitCore與Lava基金會合作，他表示，雖然以色列仍然是一個創業之國，但人才流失問題需要解決。

研究人員警告稱，以色列經濟尤其容易受到人才流失的影響。報告指出：與自然資源豐富的國家不同，以色列經濟嚴重依賴高品質的人力資本，尤其是在高科技領域和其他知識密集型產業。

三位已經離開或正在考慮離開以色列的科技工作者告訴《商業內幕》，持續的衝突並不是迫使他們離開這個國家的唯一原因。

34歲的美國科技工作者施瓦茨·科恩（Schwartz Cohen）表示，最初吸引她來到以色列的是「濃厚的社區氛圍和人們熱情洋溢的活力」。但在移居以色列六年後（2024年），她成為了數千名離開以色列的科技工作者之一，她將這場「大規模外流」描述為「大規模的科技人才流失」。

埃雷茲·施耐德（Erez Schneider）是一位出生於以色列的人工智慧公司產品經理，在以色列科技業工作了17年後，於2024年9月移居瑞士。在決定是留在以色列還是移居妻子的故鄉瑞士時，最終促使他離開的是政治環境。他特別指出，以色列總理內坦雅胡提出的司法改革方案，這項於2023年啟動的立法行動，旨在將權力從法院轉移到以色列政府。

36歲的卡西奧·林斯（Cassio Leens）是一名在以色列一家金融科技公司擔任詐欺分析師的巴西人。 2020年，他出於經濟機會和猶太復國主義的雙重動機，搬到了特拉維夫附近的拉馬特甘市。六年過去了，他表示自己對這兩點都不再相信，並且從2023年10月起就開始考慮離開以色列。

他說，「在與哈馬斯戰爭爆發初期，新聞裡報導的是社區團結互助」、「但實際情況並非如此。感覺就像是在打仗。」在過去的兩年半，像許多其他以色列人一樣，林斯不得不躲進公共避難所，躲避伊朗、哈馬斯和真主黨發動的襲擊，因為警報聲會響起。他說，在2025年6月以色列和伊朗之間的衝突期間，同事們「第二天就離開了，甚至帶著孩子逃離」。

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