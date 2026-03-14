出國注意了！台灣三大國航調高訂位費 最高增加近千元是它

台灣三大國際航空公司紛紛提高訂票費。（資料照，記者吳亮儀攝）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣三大國際航空公司紛紛提高訂位服務費，長榮航空已將每航段訂票費從25美元提高至28美元（台幣898元），中華航空和星宇航空也將跟進。其中以星宇航空調高5至30美元（台幣962元）最高。

根據Focus Taiwan報導指出，航空公司透過全球分銷系統 （GDS） 收取訂艙費，並將這些費用轉嫁給乘客。目前收取訂艙費的航空公司包括中華航空、長榮航空、星宇航空和台灣虎航。

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全球分銷系統是由一家公司營運的電腦網絡，它連接航空公司、旅行社和票務平台，從而實現即時預訂和處理。主要的GDS包括Amadeus、Sabre和Travelport。

據長榮航空稱，該公司已於3月1日開始實施漲價，而中華航空將於3月17日上調相同金額的訂票費。同時，星宇航空計劃從4月1日起將訂票費調高5至30美元（台幣962元）。

然而，台灣虎航的訂票費保持不變，旺季航班每位乘客每航段400新台幣，淡季航班每位乘客每航段300新台幣。

三大航空公司均未解釋提高訂票費的原因。

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