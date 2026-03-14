年收360萬走路有風 60歲阿北因1事慘淪打工仔悽慘狀況曝

1名高收入人士未能掌握家中財務狀況，退休後財務壓力沉重。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕部分高收入家庭往往傾向竭力維持現狀，最終恐陷入財務困境。日本一名年收1800萬日圓（約台幣360萬）菁英人士，住豪宅、開豪車，生活優渥。這名人生勝利組正想規劃完美退休生活之際，問妻子家中財物狀況，得知幾乎沒有存款瞬間嚇呆，原因是薪水除了還房貸外，光是小孩教育費1年要花400萬日圓（約台幣80萬），今年60歲的阿北不僅面臨退休重回職場被砍薪，還成為前下屬的員工，他哀怨自尊受損。

《The Gold Online》揭露高收入家庭潛藏的財務風暴。佐藤弘（60歲，化名）曾在東京一家大型專業貿易公司工作，可謂人生贏家。40多歲年收入就超過1200萬日圓（約台幣240萬），最高來到1800萬日圓。

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他住在豪華公寓過著舒適的生活，週末就開著豪車去打高爾夫球，從沒擔心過退休生活。正當佐藤還有六個月就要退休之際，有一天，他參加公司舉辦的理財諮詢會。理財顧問建議他整理一下目前的積蓄，想想退休金該怎麼用。

回家後，佐藤第一次和妻子談起錢，他開心的說：「我預計退休金有2000萬日圓（約台幣400萬_，先把剩下的1500萬日圓（約台幣300萬）房貸一次性還清，剩下的500萬日圓（約台幣100萬）加上我們目前的積蓄，也許可以出國旅行。」

但他的妻子卻垂頭喪氣，聲音顫抖回答：「我們一點存款都沒有。」佐藤驚訝得說不出話來，不敢相信自己的耳朵。他的薪水扣稅後實際到手年薪1200萬日圓，每年還有300多萬日圓（約台幣60萬）的獎金，怎麼可能一點積蓄都沒有？

佐藤的妻子拿出家計帳簿給他看，每月伙食及娛樂開銷高達30萬日圓（約台幣6萬）。除此之外，還有房貸、物業管理費、車輛年檢和保險以及房屋稅。他所有的獎金都用來支付這些開支，以及那些被他美化成「犒賞自己」的度假旅行。

另外，教育費也加重了佐藤的負擔，兩個女兒從小學開始就讀私立學校。學費、補習班費用和課外活動費用高峰期每年超過400萬日圓。他的妻子也承擔著各種社交活動，午餐聚會、名牌商品和季節性旅行都必不可少。

佐藤悲嘆，「我們不僅還沒還清房貸，退休後的生活費都捉襟見肘。就算用退休獎金還清貸款，也只剩下500萬日圓。佐藤震驚的是，他之前竟然沒有意識到自己過著「奢侈的生活」，因為周圍的人都過著類似的生活，他一直習以為常。就在那一刻，他才真正體會到高地位帶來的「生活水準下降的弊端」。

佐藤目前在退休後重新就業，收入不到工作期間的3分之1。他發現自己身處一個前下屬如今成了上級的環境，自尊心每天都受到打擊。他賣掉了心愛的汽車，換一部廉價智慧型手機，也因為「重新審視家庭財務」與妻子多次發生衝突。

佐藤感嘆，「我以為辛苦工作就是為了讓家人過上無憂無慮的生活。但我對現實太過無知。如果我早點坦誠地說出『我們是不是快沒錢了？』就不會變成如今的狀況。專家提醒，佐藤的遭遇並非個案，高收入家庭往往更傾向於迴避對未來的焦慮，竭力維持現狀，最終造成財務困境。

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