春酒豪氣送金！健身工廠搬出60兩黃金 60員工各得1兩

柏文董事長陳尚義搬出60兩黃金，市價1200多萬，贈送60名員工10年年資紀念禮，每人一兩黃金。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕全台有83家分店的健身工廠今晚在台中戶外圓滿劇場，舉辦春酒園遊會，今年新春業績開紅盤，不但邀請藝人蔡健雅、魏如萱、美秀集團等接力演出，經營「健身工廠」的柏文董事長陳尚義更大手筆搬出60兩黃金，市價1200多萬，現場贈送60名員工10年年資紀念禮，每人一兩黃金。

健身工廠（柏文健康事業）今年歡慶20週年，公佈去年營收、獲利均創歷史新高，合併營業收入達60.66億元，年增18.4%，去年新拓分店7處，全台達到83家，會員數36.4萬，增加6.4萬人，年增率21.33%，陳尚義表示，今年將持續拓點10處，目標突破90家。

請繼續往下閱讀...

陳尚義也說，10年前開始發送員工年資獎勵禮，年資滿10年發送1兩黃金，隨著黃金價格漲不停，10年前一兩黃金5萬元，現在已經漲到21萬，10年來已經贈出200名員工，送出黃金已數千萬。

柏文董事長陳尚義（中）宣佈隨著健身人口增加，今年將展店10處。圖左為總經理林洵賢，右為財務長繆尚志。（記者蔡淑媛攝）

總經理林洵賢也說，健身工廠新創自有品牌商品，本月底推出電子商務平台，會員費雖有微調，但課程的質與量均再提升，另也發現55歲樂齡族健身會員數以每年1%持續增加，已占會員數10%，公司也針對該族群，提供專有課程。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法