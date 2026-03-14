川普生意腦！從TikTok海撈3200億元 與這交易有關

川普政府將獲得約100億美元（台幣3200億元）的費用，這些費用與TikTok美國業務的重組有關。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府將獲得約100億美元（台幣3200億元）的費用，這些費用與TikTok美國業務的重組有關。根據《華爾街日報》報導，投資者同意向政府支付款項，作為迫使中國母公司字節跳動放棄對該平台美國業務控制權的協議的一部分。

根據報導，支持新成立的TikTok美國實體的投資者，包括甲骨文公司、私募股權公司銀湖資本和阿布扎比投資公司MGX在1月份交易完成時支付了約25億美元，並承諾支付額外款項，這可能使總額達到約100億美元。

請繼續往下閱讀...

此次重整將TikTok美國業務的多數所有權和營運控制權交到了美國及其盟友投資者手中，同時將字節跳動的股份減少到約20%。

多年來，TikTok在美國的未來一直不明朗，因為美國立法者和情報官員警告稱，該應用程式的中國所有權可能會將數百萬美國用戶的數據暴露給中國政府，美聯社和《華盛頓郵報》等媒體都報導了這一擔憂。

根據《華盛頓郵報》報導，官員們還警告稱，字節跳動有可能操縱TikTok強大的推薦演算法，以影響政治言論或塑造美國用戶看到的訊息。

根據美聯社報導，2024年4月，國會通過立法，要求字節跳動剝離TikTok的美國業務，否則將面臨全國範圍內的平台禁令，這加劇了人們的擔憂。

美聯社報導，這項名為《保護美國人免受外國敵對勢力控制的應用法案》的法律要求字節跳動出售或剝離其美國業務，否則將面臨應用商店和互聯網服務提供商被禁止在美國分發其服務的風險。

這場僵局導致TikTok的地位在數月內處於不穩定狀態，美國官員、TikTok高管、美國投資者和中國監管機構就該平台是否可以在美國繼續運營，同時解決華府方面的國家安全擔憂進行了談判。

川普總統最終支持一項框架，該框架允許TikTok繼續為大約1.7億美國用戶提供服務，同時要求進行重組，將美國業務的控制權交給美國投資者。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法