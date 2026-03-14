買豪華車燒錢代價！專家直曝5個「隱性支出」惡夢

擁有豪華車還會帶來一系列大多數購車者始料未及的持續性成本。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕豪華車承諾帶來舒適、性能和聲望，但真正的代價往往在用車後就會顯現出來。除購車款之外，擁有豪華車還會帶來一系列大多數購車者始料未及的持續性成本。這些隱性支出有時會將「夢想之車」變成長期的財務難題。

購買豪華車時，提前了解價格很有幫助。但請記住，標價通常並非最終價格。根據EpicVIN報導，一些隱藏費用可能包括真皮座椅、GPS 導航或更先進的娛樂技術等。汽車專家提醒5個容易被忽略的隱性成本需要留意。

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1. 初始成本

購買豪華車之前，請務必查看各製造商的起售價和配置。豪華汽車製造商依賴的是精湛的工藝，而非大規模生產。他們的目標不是製造數百萬輛汽車，而是生產數量有限但品質卓越的車輛。

2. 保險

豪華車的保險費用會更高，但具體高多少取決於所購​​買的豪華車的類型及其市場價值。

根據MSN旗下Fast Lane Only報導，汽車保險費上漲的原因有很多，包括車輛本身的高昂市場價值、昂貴的維修費用以及更高的被盜風險。此外，由於採用了先進材料和尖端技術，即使是小修小補也可能要花費堪比豪車的價格。

3. 燃油

由於豪華車的設計注重性能而非燃油經濟性，車主需要為高級汽油支付更高的價格。這種額外的燃油需求迅速推高了加油站的油價，從而增加了實際的用車成本。

4. 維護和維修成本

豪華汽車擁有先進的技術和專屬零件，因此在維護保養方面，車主通常需要支付更高的價格，並聘請接受過專門培訓的技工。

根據Insure On The Spot報告，豪華車型的維修成本也更高，因為進口零件價格更貴，技師需要接受專門培訓才能處理車輛複雜的技術。在一些城市，惡劣的天氣會隨著時間的推移，維修費用不斷累積。道路上的鹽分會腐蝕鋁製車身面板或底盤，隨著車齡的增長，用車成本也會穩定上升。

5.稅金和折舊

各國和對汽車銷售徵收的稅額不同，舉例來說，美國各州之間的銷售稅額可能有顯著差異，阿拉斯加州、德拉瓦州、蒙大拿州、新罕布夏州和俄勒岡州不對汽車徵收銷售稅。所有車輛都會貶值，但豪華車的貶值速度通常更快。高昂的售價、快速發展的技術和品牌認知都會加速這種貶值，尤其是那些以獨特性為賣點的車款。

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