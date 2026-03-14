拒絕產品被山寨！她從花農開始自研花種 讓對手連門票都拿不到

Sisley亞太區行銷總監Nathalie Chesnier表示，巴卡拉黑玫瑰為品牌與園藝專家共同培育的專屬品種，並應用於護膚配方。今年研發重點則鎖定現代人常見的「沉默式老化」。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在競爭激烈的高端保養品市場，近年愈來愈多品牌選擇從源頭開始打造差異，甚至與園藝專家合作，為產品需求培育專屬植物品種。當一朵花需要時間孕育誕生、產量又受到氣候與產地限制時，這種從植物到產品的「源頭策略」，讓原料本身就帶有稀缺性，也讓競爭對手即使看得到，也很難真正複製，更成為一種品牌資產。

法國頂級植物保養專家Sisley於2011年上市黑玫瑰系列時，即是不滿足於市場現成的原料，而是決定從源頭握住那張誰也拿不走的門票。品牌亞太區行銷總監Nathalie Chesnier表示，黑玫瑰系列的核心成分，正是由園藝專家聯手、耗時多年「培育」出的專屬品種「巴卡拉黑玫瑰（Black Baccara Rose）」。

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她表示，巴卡拉黑玫瑰是一種非常特別的玫瑰品種，並非自然野生植物，而是於2000年由法國與美國的育種家共同培育而成。這種玫瑰最具辨識度的特徵，是其深邃的紫紅色花瓣，每一朵花約有40片花瓣，色澤濃郁而神秘。

植物學研究指出，植物色澤越深，通常代表其中含更高濃度的天然活性成分；巴卡拉黑玫瑰因富含單寧與花青素，孕育在南法的專屬黑玫瑰花田，也成為品牌重要植物來源。

今年，Sisley再度運用黑玫瑰優異的抗氧化與抗發炎特性，將研發焦點鎖定在現代人常見的「沉默式老化」問題。所謂「沉默式老化」，常見於25至35歲族群，由於這個階段臉上通常尚未出現明顯老化痕跡，許多人往往難以察覺肌膚其實已經開始提前進入老化狀態。換句話說，肌膚正在逐漸老化，但使用者卻未必察覺。

研究指出，沉默式老化主要來自日常生活中的內外在壓力。內在因素包括工作壓力、生活作息與習慣等；外在因素則可能來自空氣污染、紫外線等環境刺激。若未及早處理，這些壓力可能引發一連串發炎反應，進而造成肌膚更新能力下降，最終逐漸形成細紋與皺紋等跡象。

為此，Sisley今年推出黑玫瑰系列新品「黑玫瑰彈潤水光菁萃」（30ml／8,300元），將巴卡拉黑玫瑰中高活性的花青素透過微囊晶球科技完整封存，並搭配特殊瓶身設計隔絕光線與氧氣，使成分在未啟動前維持最新鮮、穩定的狀態。品牌也於今、明兩天在華山文創園區打造期間限定體驗空間「黑玫瑰‧凝時之境」，消費者透過指定連結預約參與，即可體驗黑玫瑰構築的沉浸式感官場域。

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