安定產業界！賴清德：央行利率維持2％ 石油與天然氣供應未來數月無虞

針對近期能源供應議題，賴清德表示，石油與天然氣供應在未來數月內不會受到影響，請產業界放心。（記者廖振輝攝）

〔記者蘇永耀／台北報導〕因應國內外變局，賴清德總統今（14）前往彰化出席「台灣轉型創新協會第2次會員大會暨第5次理監事會議」時表示，此行代表政府以行動表達對產業界的支持，未來政府會持續穩定各項總體經濟指標。在匯率方面，將加強打擊投機行為維持匯率穩定，避免企業因匯兌波動而影響外銷收益。在金融環境方面，政府將維持適度寬鬆的利率水準，中央銀行基本利率將維持在約2%，避免企業資金成本過高；同時努力將通膨控制在2%以下，以降低企業生產與製造成本。

針對台美貿易關係，總統說，政府將持續與美國進行經貿談判，確保上一階段對等關稅談判所取得的成果。經過約10個月的談判，台灣與美國已完成對等關稅談判協議，台灣產品輸往美國的關稅為15%且不疊加，與跟美國簽訂自由貿易協定的日本、韓國處於相同競爭條件，讓台灣企業得到更公平的競爭環境。

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賴清德同時說，美國聯邦最高法院撤銷對等關稅的法律基礎《國際緊急經濟權力法案》（IEEPA）後，美方目前依據《1974年貿易法》第122條對全球課徵15%關稅，並對多國啟動301條款調查。政府會持續與美國保持聯繫，確保談判成果與產業利益，維護台灣傳統產業及中小微企業的競爭力。此外，政府也編列930億元推動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，其中對工商業的支持措施包括金融支持、創新研發補助、人才培育、就業安定及市場開拓等，鼓勵企業妥善利用。

他指出，這幾年國際政經局勢變動很大，面對全球供應鏈重組、AI浪潮、美國關稅政策，到最近中東戰爭引發的能源供應等問題。在世界的變局中，國際越看見台灣的重要性。針對近期能源供應議題，政府已透過國際情報交換及國安會掌握情勢，提前因應相關風險，石油與天然氣供應在未來數月內不會受到影響，請產業界放心。

總統也表示，台灣能在全球供應鏈站穩關鍵地位，靠的不僅是高科技半導體產業，另一股重要力量是超過170萬家中小微企業組成的國家隊，為台灣提供強大經濟動能，也是產業韌性的基礎。全國中小微企業提供超過900萬個工作機會，占整體就業市場將近8成。中小微企業越穩健發展，台灣經濟就越繁榮，支持中小微企業是政府責無旁貸的工作。

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