中國車洗產地化整為零叩關台灣 律師：行政權應以「101種方法」防堵

由台灣安保協會主辦，臺灣青年民主協會、台灣青年世代共好協會及臺灣青年法律人學會協辦的首場「拱心石計畫系列座談14日以「行政權拒止中國侵略之法律策略」為主題，邀請國安、法律學者及執業律師等各領域專家，就不同議題演講及座談。（記者方瑋立攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國汽車品牌近期透過「化整為零」與「洗產地」等策略企圖進攻台灣市場，引發國家安全與經濟安全疑慮。台灣安保協會理事、執業律師楊仲庭今（14）日在「拱心石計畫系列座談」上強調，行政權應積極履行守護憲政的義務，善用「行政命令」與「行政措施」等多元工具進行防堵，不應將防禦責任只外包給公民社會。

由台灣安保協會主辦，臺灣青年民主協會、台灣青年世代共好協會及臺灣青年法律人學會協辦的首場「拱心石計畫系列座談」以「行政權拒止中國侵略之法律策略」為主題，邀請國安、法律學者及執業律師分別就不同領域話題發表演講及座談。

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楊仲庭以「中國汽車進口台灣之應對策略」為題的發表研究報告指出，中國近期熱衷於外銷所謂的「新三件（新三樣）」，其中電動汽車的大規模傾銷已對全球產業造成重創。在台灣，中國品牌如MG、比亞迪（BYD）正利用自由貿易的漏洞，透過洗產地「三部曲」規避禁令：先取得品牌授權、再將零件拆解輸入，最後在台組裝以取得「MIT」身分。

楊仲庭舉例，針對MG汽車「化整為零」的策略，經濟部於2024年8月頒布「在地化供應鏈作業要點」，強制要求廠商逐年提高在地零組件比例（最高至35%），且具備「不真正溯及既往」的效果，讓已上市車款也必須補件申請，這是一項極具威嚇性的行政反制。

比亞迪繞道泰國 郭智輝曾下令「不可能進口」

針對比亞迪（BYD）企圖透過泰國工廠組裝，並利用「泰國製造」身分繞過台灣對中國整車禁令的行為，楊仲庭引述前經濟部長郭智輝此前的強硬回應，指出他曾明確表示「不可能從泰國進口」，並將高標準審查其電池安全性（如火燒車疑慮）。

楊仲庭從法律實務面解析，行政權其實擁有「101種方式」可以整頓不肖廠商。他強調，除了透過修法外，行政機關應善用「解釋性函令」與「行政規則」（如作業要點），這些手段不需經立法院三讀，且實務上行政法院往往基於「專業判斷餘地」而尊重機關決定。他直言，行政機關「凶殘」起來，光是技術性拖延、要求補件，就足以讓廠商面臨巨大的時間成本壓力，進而放棄不當的商業操作。

楊仲庭更在會中自曝，因參與處理涉及中國相關媒體的矚目案件，近期遭到不明人士長期的跟蹤與騷擾，對方甚至直接到律師事務所堵人。他說，這顯示中國及其「在地協力者」正透過各種方式施壓，試圖讓談論中國議題的人付出代價，台灣人應透過組織力量彙整防禦，避免個人單點受到個別壓迫。

專家建議強化國安論述 作為行政裁量基礎

與談人、中興大學法律學系教授陳信安則建議，行政機關在禁止中國汽車進口時，應更明確區分其目的是基於「國家安全」、「經濟秩序」還是「產業維護」，這將決定禁止的範圍與法律正當性。他提醒，行政權在「原則禁止、例外允許」的貿易架構下，擁有廣大的裁量空間與判斷餘地，若能透過「附負擔之行政處分」等方式，既能達成國安目的，也更能符合比例原則。

主持人、台灣安保協會副秘書長何澄輝總結，中國的「三戰」（法律戰、輿論戰、心理戰）已無孔不入，特別是在經濟安全領域。面對洗產地等挑戰，行政單位必須在關稅、禁令與在地產權保障間尋求平衡，建立具體的法律與政策防護網。

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