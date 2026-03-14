網路與行動郵局「活存轉定存」 每日、每月最高300萬降為100萬

中華郵政今天（14日）起開始新規定，網路郵局及行動郵局「綜合儲金存簿轉定存」轉存本金的單筆金額及每日/每月合併累加存款金額，調整為「不逾新台幣100萬元」，且網路郵局與行動郵局轉存本金金額併計。（資料照）

〔記者吳亮儀／台北報導〕郵局定存族注意！中華郵政今天（14日）起開始新規定，網路郵局及行動郵局「綜合儲金存簿轉定存」轉存本金的單筆金額及每日/每月合併累加存款金額，調整為「不逾新台幣100萬元」，且網路郵局與行動郵局轉存本金金額併計。

目前共有114萬戶綜合儲金戶，之前每天、每月最高可轉存300萬元，今天起，若超過當月限額，需到開戶郵局臨櫃辦理。中華郵政表示，這項措施是參考金融同業網路銀行（含APP）綜存活期轉定期每月限額做法，用意在增進公司資金運用效率。

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雖然在銀行、郵局定存的理財方式偏保守，不過在郵局存簿儲金的一般活期存款年利率0.83%，一年期定期儲金利率固定利率為1.725%，機動利率為1.685%，定期存款利率高於活期存款，仍是許多保守型儲戶規劃資金配置的作法。

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