一夜致富！30年前買股忘光光 阿公意外翻出20萬變1700萬爽翻天

日本一名退休長者意外發現30年前購買的股票，變現後帶來一筆不小的財富。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人擔心退休後的生活開支因而努力存錢，不過，有時也會以意想不到的方式發現資產。一對日本老夫婦退休生活不寬裕，被迫削減伙食費及放棄旅遊。某日，阿公整理父母遺物時發現30年前的證券戶，估算後，阿公當年投資的股票價值已從100萬日圓（約台幣20萬），暴增至8500萬日圓（約台幣1700萬），立刻決定全數變現，扣稅後還有6800萬日圓（約台幣1360萬）。阿公說，看到帳戶餘額時雙手都在發抖，驚呼一輩子沒見過這麼多錢。

《The Gold Online》報導一件日本退休夫婦整理父母遺物時，意外發現30多年前購買的股票，因而致富的案例。佐藤健一（67歲，化名）與妻子雅代（64歲，化名）退休後的生活並不富裕。他們靠著工作期間累積的積蓄和每月約22萬日圓（約台幣4.4萬）的公共退休金度日。

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隨著物價持續上漲，這對退休夫婦不得不削減食品開支，也放棄旅遊等休閒活動。直到有一天，在整理父母遺物時，生活發生轉折。在一個舊文件盒裡，佐藤健一發現一個信封，裡面是一份30多年前證券公司寄來的交易報告。他說，「那時我才想起，曾聽從父親的建議買股票，當時股票還是紙本的。」

上世紀90年代初，電信業蓬勃發展，佐藤健一聽從父親的建議，買了某公司價值約100萬日圓的股票。此後由於工作繁忙、調動和搬家，他漸漸淡忘了證券帳戶的存在。

佐藤健一意外翻出這筆投資後，聯絡了證券公司，詢問帳戶的狀況。除了股價上漲之外，股票分割也持續多年，他持有的股票價值高達約8500萬日圓。佐藤健一與妻子商量後決定全部出清變現，扣除稅款後，實際到手金額仍很可觀。

在預定的轉帳日期，佐藤健一前往附近銀行的ATM，補登存摺。他說，「看到存摺最後一行印的餘額時，我簡直說不出話來。即使扣除稅款，也超過6800萬日圓，這是我從未見過的數字。」他回憶看到帳戶餘額那一刻，雙手都在顫抖。

佐藤健一難掩自己多年來一直忽略的投資，竟然變成巨額財富的驚訝。他強調，30年後，終於明白了父親所說的長期持有好公司是什麼意思。日本專家指出，佐藤健一的案例闡明了長期持有金融資產所帶來的資產成長機制。

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