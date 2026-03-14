麝香葡萄「魚目混珠」流向中國 慘虧百億日圓 日本「出招」了

日本產銷人員越來越擔心，有些國產品種未經許可就被帶到海外。日本每年因麝香葡萄輸往中國造成的損失超過100億日圓。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本每年因麝香葡萄（Shine Muscat）輸往中國造成的損失超過100億日圓，主要因一些高端的水果品種在尚未註冊前就被出口，以及中國市場以類水果相同或相似的水果名稱進行銷售，造成日本農民的損失。日本政府將透過修訂《植物品種保護法》，確立在新品種註冊之前禁止出口的權利。

日本產銷人員越來越擔心，有些國產品種未經許可就被帶到海外。去年7月至9月，日本農林水產省對中國和韓國的種子企業網絡銷售網站進行調查，發現約有50種種子以與麝香葡萄Shine Muscat等高端葡萄品種、美人紅蜜柑Beni Madonna等品牌類水果相同或相似的名稱進行銷售。農林水產省估計，由於「Shine Muscat」葡萄流向中國，每年造成的損失超過100億日圓。

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日本農林水產省計劃建立一套制度，防止未經授權出口日本培育的新品種水果和其他農作物，即使這些品種尚未在該省註冊。他們打算盡快獲得執政黨的批准，並將《種子與種苗法》修正案提交給本屆國會。他們的目標是在12月實施該修正案。

新品種需向農林水產部登記註冊，經審核註冊後，育種者將獲得「育種者權」，即擁有該品種的獨家生產和銷售權。從申請到註冊的整個過程可能需要長達六年，但也曾出現過品種在註冊前就被洩露到海外的情況。

針對這種情況，擬議的修正案將賦予育種者在品種註冊前，就未經授權的出口行為申請禁令的權利。一旦註冊申請公開，即可透過民事訴訟申請禁令，禁止出口，並要求銷毀種子和收穫產品。

此外，在出口前於國內儲存種子也將被視為侵犯育種者的權利，從而可以採取出口禁令等措施。育種者權利的有效期（通常為自品種登記之日起25年）將延長至35年，對於果樹等「多年生植物」，有效期將從30年延長至40年。這將是《國際保護新品種公約》80個成員國中最長的。育種者將能夠在更長的期限內獲得「特許權使用費」（權利使用費）。透過加強對新品種的保護並保障育種者的收益，這將鼓勵新的品種開發。

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