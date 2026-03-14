擠爆了！陽明交大就業博覽會湧入2萬人 台積電驚見排隊人龍

勞動部桃竹苗分署今天在陽明交大舉辦全台最大的就業博覽會，台積電等多家科技大廠都有長長排隊人龍。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕勞動部勞動力發展署桃竹苗分署今天在陽明交大舉辦「2026 桃竹苗OpenHouse就業博覽會」，現場集結超過200家國內知名企業及大上市櫃科技巨頭，提供達1萬名優質職缺，到下午1點多投遞履歷人次高達3萬人，現場也湧入2萬名求職者，其中台積電徵才區更見長長排隊人龍，各行各業求才若渴。

勞動部桃竹苗分署今天在陽明交大舉辦全台最大的就業博覽會，現場湧入2萬人。（記者洪美秀攝）

勞動力發展署表示，桃竹苗地區是台灣經濟命脈，更是全球產業供應鏈的核心引擎，勞動部的支援青年就業計畫中只要青年完成職涯輔導與推介就業，每月可領取6000 元尋職津貼（最高1.8萬元）；若穩定就業達標，還可額外獲得就業獎勵金，合計最高補貼可達4萬8000元。

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陽明交大這場就博會是全台最大型，1萬個職缺中，80%聚焦AI供應鏈、半導體及精密電子製造等關鍵產業；另運輸倉儲、餐飲旅宿與零售服務業者也都積極來搶人才，不少企業開出百萬年薪優渥條件，求才若渴。

今天因天氣晴朗舒適，吸引大批青年及應屆畢業生前往就博會，氣氛熱絡踴躍，多家高科技廠商攤位都大排長龍，包括台積電及聯電等半導體產業廠商，很多年輕人來了解就業市場與科技公司規模，投遞履歷情形熱絡，除今天的就博會，桃竹苗分署也與轄區內各大專院校及各縣市政府陸續舉辦各類中大型徵才活動，可洽徵才網站：https://gov.tw/U6j。

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