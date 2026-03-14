台積電股價1年漲了107％ 外媒：現在上車還來得及 成長可期

台積電過去12個月已漲107%，市值超過1.8兆美元。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕今年初，台積電股價上漲近11%，過去12個月更是飆漲107%，市值超過1.8兆美元，現在投資台積電是否為時已晚？或者說，它仍有巨大的成長空間？外媒The Motley Fool報導指出，現在上車還來得及。

台積電是全球最重要的科技公司之一，如果沒有台積電，日常使用的許多科技產品可能效率低下，難以規模化生產。這是因為台積電是這些產品首選的晶片製造商。

請繼續往下閱讀...

台積電在全球半導體代工市場佔有72%的市場。在先進的人工智慧（AI）晶片領域，根據許多估計，其市場佔額更是高達90%以上。投資一家在大型產業中佔據如此巨大份額的公司，通常來說都是明智之舉。

2025年，台積電營收達1224億美元，較2024年成長近36%。過去五年，其營收和利潤均增加了一倍以上。這一成長主要源自於資料中心和雲端基礎設施對人工智慧晶片日益增長的需求。

台積電的高效能運算（HPC）業務佔其2025年營收的58%，較2024年成長48%（是其成長最快的業務板塊）。

智慧型手機一直是台積電最大的業務板塊，但人工智慧相關晶片，例如圖形處理器（GPU）和加速器，正逐漸成為其主要成長動力。

而台積電在這一領域擁有強大的定價權，因為它掌握著競爭對手無法比擬的專業技術。從長遠來看，台積電堪稱最值得信賴的科技股之一。

台積電的股價目前約為未來12個月預期收益的24.7倍，對於一家在科技界佔據主導地位且舉足輕重的公司而言，這個價格似乎並不算高。報導建議投資人買入台積電股票，並長期持有。

在當前人工智慧蓬勃發展的時期，各公司競相建設人工智慧基礎設施（例如資料中心），這無疑對台積電的發展起到了推動作用。此外，台積電在非人工智慧相關電子產品的研發中仍將扮演至關重要的角色。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法