營收爆衝！南科營業額逼近3兆、成長率達34.6％

南科台南園區已連續2年締造營業額突破2兆元紀錄，且連續2年營業額成長率均超過3成。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕全球AI浪潮與半導體先進製程需求，南科台南園區2025年全年營業額約2.86兆元，較2024年的2.12兆元大幅成長，成長率達34.6％，已連續2年的成長率均突破30％，穩居三大科學園區之首，且台南園區營業額已超越竹科及中科兩大科學園區營業額的總合，顯示南科產業動能持續爆發，今年可望成為全國首個突破3兆元規模的科學園區。

市長黃偉哲表示，台南以台積電為核心形成世界級半導體產業聚落，帶動化學材料、製程技術、關鍵設備及矽晶圓等供應鏈加速在地布局，逐步建構從研發設計、製造到設備與材料的完整產業鏈，形塑具高度群聚與國際競爭力的產業生態系。

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世界前五大半導體設備供應商，包括艾司摩爾、應用材料、科林研發、東京威力科創及科磊皆已落腳台南；荏原精密、聯詠、緯創、群聯、AMD、美光及高美可科技等國際企業亦相繼投資進駐，持續強化台南在全球半導體產業版圖關鍵地位。

經發局長張婷媛指出，市府透過完善基礎建設、產業用地整備、單一窗口服務及跨局處協調機制，持續提升投資效率；統計2019年至今年2月，台南累計新增1982件投資案，吸引投資金額3千億元，創造產值3971億元，增加64325個就業機會。

張婷媛說，市府將積極整合中央資源，持續推動招商引資，打造AI產業化與產業AI化的創新生態，主動吸引各類國內外投資案件落腳台南，並帶動上下游供應鏈廠商加碼布局，形成投資、就業與產業升級的正向循環。

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