消失的大坪數2》總價1千萬內新案 北台灣僅桃園還找得到

桃園市則是北北桃竹唯一一個還能買到1千萬元以內新案的都會區。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕1千萬元內買到新案，台南市最有機會。根據2025年第四季最新發布的國泰房地產指數，七大都會區總價1千萬以內的新案占比，台北市、新北市、新竹縣市等都會區直接掛蛋，很可能已經成為過去。

反觀桃園市則是北北桃竹唯一一個還能買到1千萬元以內新案的都會區，2025年第四季1千萬元以內新案占比約14%，至於，南二都則都還找得到1千萬元以內的新案，占比各約28.5%、10.6%

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高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛指出，根據國泰房地產指數調查，台北市、新北市、新竹縣市的每坪可成交均價各為133.02萬、65.67萬以及55.3萬元，若要將總價限縮在1千萬元以內，換算能買到的坪數，台北市一戶僅7.52坪、新北市一戶約15.22坪，新竹縣市一戶約18.08坪，若進一步扣除公設面積，主建物面積似乎所剩無幾，因此，已不是自住需求為出發點，反而可能是投資型規劃。

1千萬元買北市新案 只能負擔8坪

至於，預算有限自住民眾只能往老公寓或外縣市移動，而桃園就成為「脫北者」最大的聚集地，如今桃園市政府還要推可負擔住宅，等於錨定住宅價格，只要交通、機能、產業環境條件健全，有大量公共投資對比雙北完全市場導向的住宅政策，對於人口的導入會發揮更積極的效果。

馨傳不動產智庫執行長何世昌則認為，因土地價仍在歷史高檔水位，2025年總體營造成本又漲至歷史新高，建商讓利意願相當有限，只有少部分建商願意降價，以致於去年預售屋房價見回不回。雖然建商可以將坪數縮小至10坪內，勉強將總價控制在1千萬元以下，但坪數過小的房型居住空間壓迫感太重、貸款不易，不見得有利於銷售，因此，建商權衡利弊後，總價1200萬至2千萬元間的住宅建案則相對較合適，只是苦了買房的民眾，需要準備更多的購屋基金。

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