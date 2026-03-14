國際油價漲到沒盡頭！專家說話了

國際油價週五（13日）上漲。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著伊朗戰事升溫並衝擊全球能源運輸命脈荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），市場憂心供應受阻恐引發新一輪通膨衝擊，國際油價週五（13日）上漲、連續第2週走高，對此高盛也給出最新預測均價。

5月交割的布蘭特原油期貨收每桶103.14美元，上漲2.68美元、或2.67%。

請繼續往下閱讀...

4月交割的美國紐約西德州中級原油期貨收每桶98.71美元，上漲2.98美元、或3.11%。

《路透》報導，週五早些時候，由於有報導稱一艘懸掛印度國旗的油輪駛過荷姆茲海峽，但該海峽自戰爭開始以來一直處於關閉狀態，市場聞訊後油價下跌。

不過隨後市場意識到，這艘郵輪是從阿曼並沒有經過海峽時，油價開始上漲。

另外作為在選舉年降低消費者燃料價格的一部分努力，美國發布一項為期30天的許可，允許各國購買滯留在海上的俄羅斯原油與石油產品。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，此舉是為了穩定因美國與以色列對伊朗發動戰爭而動盪的全球能源市場。

但俄羅斯經濟特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）表示，這將影響1億桶俄羅斯原油，相當於全球近一天的產量。SEB首席大宗商品分析師席爾德羅普（Bjarne Schieldrop）表示：「俄羅斯石油原本就會賣給買家；這項措施並不會為市場帶來額外的石油供應，但確實能減少一些交易上的阻礙。」

他說：「市場開始非常擔心這場（戰爭）會持續更久。最大的恐懼是石油基礎設施遭到嚴重破壞，那將意味著供應出現長期性的損失。」

高盛週五最新預測，由於伊朗戰爭、中東能源基礎設施受損，以及荷姆茲海峽中斷等原因導致能源價格持續波動，布蘭特原油3月份均價將超過每桶100美元，4月份均價將達到每桶85美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法