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美1月對台貿易逆差超越中國 台灣排名第2僅次「這國」

2026/03/13 23:54

人工智慧（AI）熱潮，使台灣對美出口大幅上升。（台積電檔案照）人工智慧（AI）熱潮，使台灣對美出口大幅上升。（台積電檔案照）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國經濟分析局（BEA）12日公布數據顯示，美國出口成長帶動1月貿易逆差縮減，其中對中國貿易逆差縮減至125.4億美元，年減56.7%，然而對台灣貿易逆差卻擴大至173.4億美元，年增128.3%，美國對台灣的貿易逆差大幅超越中國，台灣是美國第2大貿易逆差國，僅次於越南。

數據顯示，美國1月商品及服務貿易逆差較去年12月縮減25.3%至545億美元。彭博預測該數據為660億美元。在非貨幣黃金與其他貴金屬、電腦與飛機出口成長的帶動下，美國1月出口較前一月上升5.5%，整體進口下降0.7%，反映藥品進口減少。

美國1月最大貿易逆差國為越南的190.1億美元，從去年12月的176億美元上升，台灣以173.4億美元排名第2，較去年12月的198億美元下滑，接續為墨西哥的127.8億美元，從上一月的145億美元下滑、中國的125.4億美元，相較上一月為124億美元，以及歐盟的61億美元、南韓60億美元與日本55億美元。

數據顯示，美國最大貿易順差依序為英國的70億美元、荷蘭的64億美元、南美與中美洲的45億美元，以及瑞士與香港各30億美元。

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