全台最大海外股票ETF 00662擬啟動分割 股價回歸2字頭

〔記者吳欣恬／台北報導〕富邦投信今公告，旗下台灣規模最大的海外股票ETF「富邦NASDAQ-100」（00662），擬於4月30日召開受益人會議，決議是否啟動「基金分割」案。若順利通過，00662的單價將從目前的「百元大關」回落至20元左右的發行價區間，投資人每張進場成本將從10萬元大幅降至約2萬元。

隨著美股AI熱潮噴發，00662追蹤的NASDAQ-100指數表現強勁。截至3月5日，00662每單位淨值已來到101.77元。富邦投信指出，考量到台灣投資人習慣的交易價格區間，為維持良好的市場流動性，擬透過分割作業，讓市價更貼近發行初始狀態，並增加受益權單位數。

根據公告，分割比例將採「整數倍」計算，目標是讓分割後的淨值大於或等於初次發行價（20元）。富邦投信預估，本次分割倍數暫訂為5倍。舉例來說，若屆時淨值介於100元至119.99元間，則採5倍分割；若因市場波動使淨值掉至80元至99.99元，則改採4倍分割。分割後，投資人手中的股數會增加，但總資產價值保持不變。

市場分析，富邦投信此舉是為了複製「親民價效應」。根據集保中心數據，2025年受益人數成長最亮眼的ETF正是同樣走高單價路線後進行分割、或價格相對好上手的富邦科技（0052），其受益人數年增率高達898.5%。

富邦投信強調，00662目前受益人數已超過7.1萬人，規模約690.63億元。該基金採「不配息」設計，將投資收益自動再投資以發揮複利效果，且具備免徵股息所得稅的優勢。若分割案過關，2萬元的「親民門檻」預料將吸引更多年輕族群與小資定期定額加入。

投資人須留意相關時程。00662將於4月30日以書面方式召開受益人會議，4月1日至4月30日停止受益憑證過戶。此外，信用交易投資人需注意，3月24日為最後回補日，屆時將停止融券賣出。

富邦投信表示，受益人將於4月9日起陸續收到開會通知書，建議投資人可多利用「集保e手掌握」或證券下單App進行電子投票（開放時間為4月10日至4月27日）。此議案須經代表受益權單位總數過半以上的受益人出席，並經出席表決權過半同意後方可執行。

