中經院追思王健全「永遠的副院長」哲人已遠永懷溫厚

中經院發表「永遠的副院長 王健全追思紀念文集」。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕中經院副院長、經濟學者王健全今年1月辭世，享年67歲，他自1989年起服務中經院逾36年，畢生專研產業經濟政策，並特別關懷「三中一青」（中小企業、中低收入戶、中南部及育年族群）發展。中經院今（13）日為王健全舉辦追思紀念會並發表「永遠的副院長 王健全追思紀念文集」，以「永懷溫厚」為緬懷之詞，追思其專業學術深度與社會關懷的深遠影響。

中經院指出，王健全一向關注經濟成長與社會分配的落差，指出台灣在總體經濟表現亮眼之際，仍存在民眾感受不足的結構性問題，並特別關注「三中一青」中小企業、中低收入戶、中南部地區及育年族群，期盼經濟成長成果得以更為廣泛分享。

基於中小企業是台灣經濟發展的重要基石，王健全長期主張政策資源配置應兼顧產業結構平衡，透過數位轉型與技術加值，協助傳統產業與服務業升級，帶動區域經濟活力。2008、2009年期間適逢《促進產業升級條例》屆期落日檢討，王健全以賦稅改革委員身分，提出回歸制度中立與資源有效配置的政策觀點，王健全在2010年獲頒第二屆「國家磐石關懷獎章」（個人關懷獎），表彰其對中小企業發展的卓越貢獻。

青年議題方面，王健全長期關注低薪與發展受限等結構性困境，主張須透過產業升級、提升附加價值及推動服務業科技化與國際化，才能創造具競爭力的就業機會，並多次呼籲政府致力於打造具前瞻性產業環境，以厚植青年世代發展基礎。

王健全也是推動運具電動化的推手，他洞察全球淨零碳排趨勢，結合產官學研力量，促成「台灣智慧移動產業協會」成立，並擔任首屆理事長，提出整合資通訊產業與機車供應鏈的發展構根，為台灣綠色運輸與新興產業布局奠定重要基礎。

中經院長連賢明表示，王健全自2008年起擔任中經院副院長至今超過17年，他也常笑稱，外面沒有人知道中經院院長是誰，但任誰都知道中經院有一位王副院長，王健全見狀也會展現體貼，請各方好友多支持新上任的院長。

連賢明續說，王健全每每談及產業分化現象就侃侃而談，政府要多照顧傳產與中小企業，多關心高房價與少子化議題，也常常說他這個世代要多幫助青年世代，擔心了政府漏接了弱勢，王健全是一位真心關心弱勢，而非只講場面話的學者，今後中經院同仁會接續王健全的志業，將庶民經濟精神傳承下去。

