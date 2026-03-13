中經院：2月PMI連5月擴張 創4年最快漲幅

中經院長連賢明。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕中經院13日公布2月製造業採購經理人指數（PMI），儘管2月適逢農曆春節導致工作天數僅14天，AI與半導體供應鏈需求仍強勁不衰，指數從57.2%續揚至58.5%，連續5個月呈現擴張，也寫4年最快增幅。

2月未經季節調整之六大產業PMI，僅電子暨光學產業回報PMI仍呈現擴張（55.1%），其餘五大產業依緊縮速度排序為基礎原物料產業（45.2%）、化學暨生技醫療產業（47.5%）、食品暨紡織產業（47.5%）、電力暨機械設備產業（48.6%）與交通工具產業（48.9%）。

中經院副研究員陳馨蕙指出，電子暨光學產業非常強勁，儘管2月工作天數僅14天，接單狀況仍處在高水準、較1月好。

六大產業中，五大產業未來六個月展望呈現擴張，依擴張速度依序為電子暨光學產業（66.7%）、電力暨機械設備產業（65.1%）、食品暨紡織產業（60.4%）、基礎原物料產業（59.8%）與化學暨生技醫療產業（59.1%）；僅交通工具產業（44.7%）回報緊縮。

權重占比最高的電子暨光學產業仍暢旺，未來六個月展望指數續揚1.6個百分點至66.7%，寫2022年3月以來最快增速；基礎原物料產業因近期地緣政治衝突導致原物料價格、通膨與物流成本攀升的預期，以及對重建需求的期待，未來六個月指數中斷連續10個月緊縮轉為擴張，躍升10.9個百分點至59.8%，寫2022年4月以來最快擴張速度。

交通工具產業是六大產業中唯一回報未來展望呈緊縮，整車業者回報，主因是工作天數少及客戶對美國進口車關稅政策的觀望，農曆年前交車旺季不如預期，新車掛牌銷售大幅衰退，致交通工具產業的未來展望指數大跌10.3個百分點至44.7%。

展望未來，中經院長連賢明表示，美國啟動301調查，加上伊朗戰事等地緣政治衝突影響原物料價格上升及物流波動，也為成本與交期帶來不確定性，但仍看好今年經濟展望。

