巨大去年每股賺1.84元 擬配發現金股利1.8元

巨大集2025年每股盈餘1.84 元。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕巨大（9921）集團董事會於今日通過 2025年合併營收為602.5 億元，年減15.5%；毛利率 19.8%，較2024 年19%微幅上升；稅後淨利 7.2 億元，每股盈餘1.84 元。

董事會同時通過盈餘分配案，擬配發現金股利每股1.8 元，將與合併財務報表提請於 6 月 18 日召開之股東常會承認。

巨大表示，去年第4季單季集團合併營收122.9億元，年減 9.5%；毛利率19.7%，較去年同期的13.5%顯著增加，主要因2024年同期認列存貨減損及2025年新品上市後折價壓力減輕。

2025 年代工業務呈現回穩態勢，占比由2024年的26%提升至 33%，反映客戶庫存調整已近尾聲，全年代工營收小幅成長。

自有品牌方面，中國市場因去年高基期影響仍呈現衰退，但衰退幅度已於第4季開始逐漸收窄；歐美市場因需求放緩及輸美延緩出貨影響，整體呈現小幅下滑。

2026 年第1季，巨大集團正式推出新一代 Giant-Propel 與 Liv-EnviLiv 空氣力學公路車系列新品，以「速度系統」整合車架與零組件設計，全面提升空氣力學效率與騎乘性能。

新品採全球雙軌於法國尼斯與中國杭州千島湖盛大發表，更舉辦多樣化的試乘活動。作為市場高度期待的車款，一上市即反應熱絡，隨產品已陸續進入全球通路，有望為自有品牌銷售注入成長動能。

展望未來，全球自行車市場仍處於需求逐步復甦的階段，2026 年將是邁向健康穩定化的一年。巨大集團將憑藉深厚的品牌基礎、產品創新與完整的全球市場佈局，審慎因應市場變化並持續強化營運管理，穩健推動企業長期發展。

