伊朗狂轟阿聯、有錢人逃之夭夭 外媒驚爆杜拜變鬼城

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國、以色列和伊朗之間的戰爭顯露出曠日持久的跡象，阿拉伯聯大公國金融及觀光中心-杜拜的外國居民和遊客逃之夭夭，這座曾被譽為億萬富豪「黃金遊樂場」的城市，在短短2週就淪為「鬼城」。

綜合《朝鮮日報》及《衛報》等外媒報導，分析人士稱，阿聯成為襲擊目標的部分原因是其與西方大國有著深厚的軍事和情報合作關係，以及杜拜作為全球金融和西方度假勝地的聲譽。

自伊朗開始對美國和以色列的空襲進行報復後，已有數萬名居民和遊客逃離杜拜。這場衝突對阿聯的經濟影響可能十分顯著，尤其對杜拜的影響更為嚴重。杜拜每年旅遊業收入約300億美元，超過90%的居民是外國人，其中包括全球億萬富翁最集中的地區之一，他們享有所得稅、資本利得稅和遺產稅免稅的優惠政策。

與其他酋長國不同，杜拜沒有豐富的石油資源可以依靠。分析人士表示，如果戰爭持續下去，杜拜作為旅遊勝地以及西方對杜拜商業、銀行和房地產投資信心的聲譽將繼續受損，其經濟損失將十分慘重。花旗銀行和渣打銀行近日以「安全形勢嚴峻」為由，撤離了其在杜拜的員工。

阿聯遭到伊朗襲擊，也動搖許多外國人的「杜拜夢」。一位在杜拜居住了16年的英國人，也是杜拜一所阿聯學校的校長。他僱用了100多名英國教師，他說，大多數教師都因杜拜突然爆發戰爭而深受創傷，難以應對，他們已經離開，並且不會再回來了。

隨著大量遊客撤離，海灘酒吧、購物中心和五星級飯店空空蕩蕩。目前留在杜拜遊客表示他們來這裡是為了逃離戰火，一位來自烏克蘭民眾說，很不幸，我們從一個戰區來到另一個戰區，但這就是生活，並強調「我仍然覺得這裡很安全，很高興來海灘，很享受這裡的生活。」

