倫飛去年EPS創新高 發現金股利2元、配股1元

〔記者方韋傑／台北報導〕強固型電腦廠倫飛（2364）今天晚間公布2025年財報，去年每股盈餘（EPS）4.2元，創下歷年新高表現，管理層決議配發現金股利2元，同時透過營運轉增資發行新股，給予股東股票股利1元，每仟股可無償配得100股。

倫飛2025年營收15.06億元、年增29.8%，創2011年以來新高；毛利率39.8%、年增2.2個百分點，創歷年新高；營益率13.27%、年增4.12個百分點，寫歷年新猷，歸屬母公司業主淨利2.2億元、年增33.3%，為1998年以來新高；每股盈餘4.2元，創歷年新高表現。

針對去年盈餘，倫飛擬配發現金股利2元，配息率47.6%，以今日收盤價62.9元計算，殖利率約3.17%。為充實營運資金，倫飛決議進行盈餘轉增資發行新股案，配發股票股利1元，每仟股可無償配得100股，每股面額10元，發行總金額為5238萬8650元，發行總股數523萬8865股。

