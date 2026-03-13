關貿續拓AI應用產品線 今年客戶數將穩健向上

AI應用成關貿第三條成長曲線。（擷取自業者官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕財政部持股的資訊服務商關貿網路（6183）近年持續強化AI應用，已成為加值服務、政府系統整合專案外的第三條成長曲線，目前其AI產品已應用在政府單位、流通業者、行銷公司、物流業者、航空業者、汽車業者、運輸業者、金融業者等，目前仍持續增加客戶數及產業領域，將會逐步成為系統專案的基礎能力。

關貿董事長張陸生指出，關貿的readAI大致分為3大應用，都是關貿下一階段重要的成長動能：

１、辨識型AI：主要要用於影像資料的高精準度辨識，辨識率最高可達95%以上，已廣泛應用於跨境電商實名制、航運與報關流程。

２、處理非標準格式文字資料：包含截圖、手寫、混合文本與不規則表單等，目前的辨識準確率在80%至90%，使AI能切入更多傳統流程難以自動化的場景。

３、生成式AI（LLM）應用：可協助政府、企業完成大量重複性的報告彙整、資料分析與草稿撰寫，已用於部會質詢回覆、產業分析等。

關貿數位發展部經理陳俊良指出，儘管未來20年AI可能取代許多現有工作，不過現行而言，辨識與生成式AI都是增加生產力的工具，除減少人力成本，也協助政府部門撰寫產業報告、自動生成報告草稿、撰寫預算書或質詢回覆，在公部門拓展空間大，前景備受看好。

關貿也說明，目前除自家平台會導入AI產品外，也會視不同客戶的需求進行專案型客製化，因此AI營收很難以客戶家數計算成長，目前已累積40多家客戶、共50多個專案，客戶來源包含公部門、航運、汽車、物流、保險、電商等，呈現穩健向上的趨勢。

