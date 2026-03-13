關貿建置AI智能系統 助力邊境查驗

關貿為食藥署開發「邊境預測智能系統」（BPI）。（擷取自業者官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近年AI發展如火如荼，政府單位也開始導入AI。資訊服務商關貿（6183）也為食藥署開發「邊境預測智能系統」（BPI），透過關貿與食藥署一起建置的AI模型進行比對，協助邊境查驗人員判斷是否抽驗產品，以生鮮冷藏水果為例，不合格命中率提高30%，每年也可節省約400萬的檢驗成本，意即準確率提高、但抽驗量與成本卻降低。

關務進口檢驗是重要卻費時費力的大工程，關貿公衛服務部副理姚聖屏指出，報單由業者向海關申報，系統萃取報單資料、歷史資料、國內外回收資訊等，透過7個不同演算法的結果進行「投票」，預測是否應抽驗，在AI預測後、邊境查驗人員也會考量是否抽檢。

請繼續往下閱讀...

姚聖屏說明，關貿早期就參與食藥署「食品雲」與大數據資料整合工作，透過多年耕耘才能建置邊境預測智能系統，且前置作業非常耗時，主要是AI建模前需要建立資料庫，包含業者登錄、產品追溯追蹤系統、歷史稽查紀錄、跨部會資料串接等，工程時間長達4至5年。

關貿董事長張陸生也指出，目前政府部會正全面導入AI應用，並強調「可信任AI」，關貿協助食藥署應用7種演算法建立的AI模型，皆具備可解釋性，能清楚呈現影響判斷的關鍵因子，提升預測準確性與結果的可信賴程度。

針對此AI模型是否能推展到其他公部門或企業。姚聖屏指出，因不同部會資料結構與業務差異大，系統導入高度客製化，需要重建資料庫與模型，難度不低；不過也看好公司具備大數據基礎與跨部會資料連結經驗，又在許多部會耕耘多年、未來也有望打入其他領域應用。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法