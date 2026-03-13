關貿營收、獲利續創新高 今年3大主軸拼成長

關貿2025年每股稅後盈餘（EPS）3.9元。圖為董事長張陸生。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕財政部持股的資訊服務商關貿（6183）近年營運穩定成長，2025年全年營收27.53億、年增7.77%，再創歷史新高，稅後淨利5.86億元、年增15%，每股稅後盈餘（EPS）3.9元，也創新高。董事長張陸生指出，關貿制定了3大成長主軸，包含擴展加值服務（ASP）、穩固政府系統整合（SI）專案以及推進AI、資安與產品永續，帶動中長期成長。

關貿2025年的營收、獲利持續成長。過往，關貿的業務多以報稅、關務為主，不過近年除拓展不同部會的需求，也持續耕耘AI、資安等軟體業熱門商機。張陸生說明，關貿的業務主要包含資訊系統的建置與維運，並為客戶做資訊加值服務，客戶群涵蓋政府、企業、民眾。

請繼續往下閱讀...

張陸生說明，關貿網路的加值服務涵蓋政府、企業至終端使用者端，例如 EZway 即串聯關務署系統、電商平台與最終消費者，吸引逾 791 萬人註冊，在協助政府防堵冒名進口的同時，也為公司發展奠定穩固基礎。展望 2026 年，雖有國際局勢波動，仍看好營運持續成長。

關貿過去的營運主力以政府政策如普發現金、數位韌性、報稅為主，隨著業務擴展，目前服務領域已遍及全民的食衣住行育樂等，非常多元化。張陸生特別指出，關貿每年都會舉辦「策略營」，由高階主管與跨部門組員腦力激盪出明年新策略，待董事會通過展開執行計畫，每年也會獎勵完成目標的團隊，激勵讓關貿近年的創新能力與業務拓展蒸蒸日上。

張陸生指出，關貿一直將「安全、品質、服務與效益」作為經營理念，不斷深入耕耘已經熟悉的領域，創造服務新價值。隨著板橋IDC綠能機房落成，已有多家優質的政府機關與泛公股客戶進駐，安全性勝過其他IDC機房，也成為新興吸引力。

展望未來，張陸生說明，除加值服務持續以既有客戶群為中心、延伸更多服務外，2025年更取得數位海關、報稅等重要專案，將持續佈局碳盤查等永續產品、AI、資安等領域，目標是提升可複製性與規模性，維持多元成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法