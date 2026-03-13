台新新光2月獲利大噴發 金控、銀行創史上同期新高

台新新光金控今年2月獲利大噴發，包括：金控、銀行均寫下歷史同期新高（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新新光金控獲利大放異彩，年成長達316%。台新新光公布今年2月自結稅後淨利，約新台幣61.6億元，較去年同期成長206%，累計稅後淨利為149.9億元，較去年同期成長316%，每股稅後淨利（EPS）為0.59元，創歷史新高。此外，「台新銀行」及「新光銀行」，獲利也雙雙創歷史同期新高紀錄。

各大金控陸續公布2月單月及前2月累計獲利成績單。其中，台新新光金2026年2月自結稅後淨利約新台幣61.6億元，較去年同期成長206%，累計稅後淨利為149.9億元，較去年同期成長316%，創歷史新高。

台新新光金表示，依國際財務報導準則第3號（IFRS 3,企業合併）規定，於合併時，須對原新光金控各子公司部分資產負債之公允價值重新衡量，並以此作為金控合併時，新金控帳面價值以進行後續會計處理，與原新光金控各子公司個體財務報表之帳面基礎不同，此企業合併會計處理之相關影響數，反映於金控層級之自結損益。

其次，就各子公司獲利狀況來看，包括：「台新銀行」2月稅後淨利18.0億元，累計稅後淨利為41.2億元，較去年同期增加28%，續創歷年同期新高；受惠於核心業務動能強勁，淨利差持續擴大，帶動淨利收及淨手收分別成長29%及28% 。截至2月底逾放比為0.14%，備抵呆帳覆蓋率為900.06%，資產品質維持穩健。

「新光人壽」2月合併稅後淨利31.4億元，累計稅後淨利84.6億。受惠於CSM穩定攤銷與經常性投資收益挹注，獲利穩定。另2月台股持續走揚，但金融市場仍受多項不確定因素影響。不過，藉由資產負債管理與外匯避險策略之執行，有效維持本期損益的平穩。未來公司將持續監測各項核心財務指標，透過累積高品質 CSM 存量，確保長期財務健全。在保險業務動能仍維持強勁，1~2月FYP達283.5億，年成長110%。

在「新光銀行」方面，2月稅後淨利6.4億元，累計稅後淨利14.7億元，較去年同期成長35%，獲利續創歷史同期新高。累計淨手續費收入較去年同期增加22%表現亮眼，保險與基金等財富管理商品銷量動能強勁，帶動財管收益續創新高。截至2月底逾放比為 0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1,034%，資產品質維持穩健。

在「台新證券」方面，2月稅後淨利5.7億元，累計稅後淨利13.8億，較去年同期獲利增加151%，主要是台股指數持續創高，經紀淨收入增加，自營業務操作得宜，獲利大幅增加。

在「元富證券」獲利方面，2月稅後淨利4.7億元，累計稅後淨利15.0億，較去年同期獲利增加249%，主要原因是台股指數持續創高，經紀淨收入增加，自營業務操作得宜，獲利大幅增加。

