長榮海斥資15.12億向榮運租2.5萬只貨櫃7年

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮海運（2603）今（13）日宣布，子公司擬向關係人榮運（2607）子公司立盛企業，承租2.5萬只貨櫃，租賃期間7年，預估租約總額約為4730.45萬美元、約台幣15.12億元。

長榮海運指出，子公司長榮亞洲因應營運需要，擬向關係人Gaining Enterprise S.A.預計承租2.5萬只貨櫃，租賃期間7 年，預估租約總金額為4730.45萬美元，此案已經長榮亞洲董事會決議通過。

長榮國際儲運則指出，Evergreen Marine （Asia） Pte. Ltd. （長榮海運（亞洲）有限公司）因營運需要，有意向子公司Gaining Enterprise S.A.（立盛企業）承租貨櫃，經整體評估後，立盛企業董事會決議通過出租貨櫃予該公司，以獲取櫃租收入。立盛企業本次預計出租2.5萬只貨櫃，租期為7年，預估租約總金額為4730.45萬美元。

