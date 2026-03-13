集邦：中國8.6代產線壓境 小世代面臨加速收斂壓力

中國8.6代產線壓境 小世代產線面臨加速收斂壓力（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕根據TrendForce最新面板產業研究，由於技術世代更替、生產成本競爭壓力提升，以及8.6代線新產能陸續開出，近年台系面板廠逐步關閉小世代產線，並積極發展新興事業。另一方面，多家中國面板廠高世代線持續放量，預估2026年8.6代線在全球LCD產能占比將上升至26%，整體結構續往高世代線集中。

群創近日公告董事會決議處分台南科學園區部分模組廠，並授權董事長處分台南Fab 2與 Fab 5廠房。TrendForce表示，Fab 5預計於2026年第二季結束生產，先前群創已關閉4廠、出售給台積電；而另一台廠友達也陸續在2023至2025年間關閉新加坡L4B、桃園L5A廠。預估2026年群創與友達在全球LCD市場的產能占比將分別降至9.1%與9.2%。

TrendForce認為，隨著更多小世代線退出市場，預估2026年5代線及以下產能在整體LCD市場的占比將降至4.7%，年減0.5個百分點；8.6代線則呈相反態勢，不僅華星光電 T9、京東方 B19產線在製程優化後產能提升，天馬微 TM19正值產能爬坡階段，加上Laibo Phase 1進入量產準備，預計推升8.6代線產能占年增1.4個百分點。

由於多條8.6代線產能仍處於爬坡期，加上天馬微 TM19、Laibo產線鎖定筆電、車用面板等應用，預期良率提升後，將對競爭力較弱的5代、6代線形成更大壓力，未來二至三年LCD舊世代產線加速收斂的機率隨之提高。

台系面板廠除了積極執行「輕資產」策略，透過出售或改造老舊廠房，同時積極跨入新興領域。如AUO「AI四支箭」、群創布局先進封裝等，皆希望延伸既有核心能力，進入半導體相關領域，以擺脫原有顯示器產業的波動循環和中國面板廠的競爭壓力。

