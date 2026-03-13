美元指數衝破100！新台幣最低下探至31.99元 32元近在眼前

新台幣收31.918元、貶值7.3分。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中東戰事持續延燒，伊朗新任領導人態度強勢，揚言將持續關閉荷姆茲海峽，帶動國際油價再度飆破每桶100美元。避險資金轉進美元，推升美元指數在亞洲電子盤升破100大關，亞幣全面承壓走貶。新台幣兌美元匯率午後一度下探至31.99元，距離32元整數大關僅一步之遙；所幸中央銀行尾盤加重調節力道，終場收在31.918元、貶值7.3分，匯價連2黑，成交量31.985億美元。

台股今日下跌181.54點，收在33400.32點，三大法人合計賣超672.85億元，其中外資續賣超580.17億元。外資持續提款、熱錢匯出，使新台幣早盤應聲跌破31.9元關卡；午後在美元指數持續強彈下，匯價貶勢擴大，最低觸及31.99元，跌破前波低點，盤中創去年5月以來新低，不過尾盤央行調節、沒收部分貶幅，最後收盤價31.918元，為4日新低。

匯銀人士指出，若非央行進場調節，今日匯價恐已見到32字頭。不過央行多次強調，匯價基本上由市場決定，僅在市場供需失衡時才會進場調節，並會參考鄰近亞幣走勢，作為調節參考。下週新台幣能否守住31字頭，關鍵仍在中東局勢發展及美元走勢。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數上漲0.29%；主要亞幣全面走弱，其中韓元重挫1.45%、新台幣貶0.76%、日圓貶0.59%、新加坡幣貶0.27%、人民幣亦下跌0.25%。

整體來看，本週新台幣匯價大貶2.4角、貶幅0.75%，週線連2黑；自美國與以色列對伊朗開戰兩週以來，新台幣累計已貶值6.67角、約2%。

