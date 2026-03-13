原本大漲逾3元！政府三招壓漲幅 下週汽油估漲1元以內

下週汽油、柴油原要大漲超過3元，三道平穩機制，漲幅可望收斂。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕國際油價狂飆，依照中油的油價公式估算，在不啟動平穩措施之下，正常下週汽油、柴油都會大漲超過3元。但政府以穩定物價為優先，中油持續啟動「雙平穩措施」與「緊急緩漲」，且政府也擴大汽柴油貨物稅減徵，3道機制齊發下，汽油漲幅有望收斂至1元內。

中油官網顯示最新原油週均價7D3B（7成杜拜、3成布蘭特）已來到115美元，較上週85美元，漲幅超過35%。本週平均匯率和上週相比差異不大；按照中油的油價公式估算，汽油要漲3.1元，柴油則要漲3.4元。

不過，政院已經宣布擴大減徵汽柴油的貨物稅，中油表示，下週油價就會實施，汽油再多減徵1.4元、柴油多減徵0.5元。以此估算，不會觸碰到中油的95汽油32.5元緩漲門檻，但亞洲鄰國最低價將是一大變數，特別是韓國因應中東戰爭實施最高油價管制，也會抑制中油漲幅。

政府最後第三個大絕招，經濟部本週宣佈祭出至少吸收6成漲幅，推算後下週國內汽油漲幅可控制在1元內，柴油約1元上下。不過，國際油價近期每日都有劇烈變化，最終實際調整金額，仍以中油本週日中午正式對外公告為準。

