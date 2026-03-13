漢達去年EPS4.85元、每股擬配息2元。圖為漢達董事長劉芳宇。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕漢達生技（6620）公告2025年營運成果，受惠於505（b）（2）新藥與高技術門檻學名藥產品持續搶占市場份額及血癌新藥Phyrago對外授權與銷售，公司全年營收與獲利表現顯著成長。

漢達去年營收17.29億元，年增108%，稅後淨利7.49億元、年增59%，每股稅後盈餘（EPS）達4.85元。漢達董事會通過擬配發每股現金股利2元。

請繼續往下閱讀...

展望今年，漢達表示，現有2款505（b）（2）新藥及2項高技術門檻學名藥在市場銷售，並持續推進505（b）（2）產品之開發進程、商業化布局與產品組合廣度。其中血癌用藥Phyrago已完成對外授權並於市場上市銷售，目前患者使用人數快速增加，產品銷售成長，市場滲透率持續提升，目前市場並無其他已取證之505（b）（2）新藥競爭者。

此外，多靶點癌症用藥HND-039已於2025年9月向美國FDA遞交藥證申請，公司正持續推進相關上市準備工作。展望未來，漢達生技將持續聚焦505（b）（2）產品開發與高技術門檻藥物市場，透過既有產品市場滲透率提升與新產品開發進展，強化產品組合並推動中長期營運成長，進一步提升公司在特色藥物市場的競爭優勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法