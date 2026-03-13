瓦城去年每股賺6.76元 美國首店今天試營運

瓦城泰統（2729）集團今日公布2025年全年合併營收達61.04億元，年增0.46%，創歷史新高；稅後淨利2.89億元，年減17.96%，每股盈餘6.76元，年減1.43元。（瓦城泰統提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕瓦城泰統（2729）集團今日公布2025年全年合併營收達61.04億元，年增0.46%，創歷史新高；稅後淨利2.89億元，年減17.96%，每股盈餘6.76元，年減1.43元。

董事會決議每股配發現金股利5.8元及股票股利1元，配發率達85.80%，以今天收盤價167元計算，現金殖利率達3.47%。

請繼續往下閱讀...

瓦城泰統表示，2025年獲利表現縮水主要受到營運成本上升，以及集團持續投入全球研發中心建置與美國市場布局等策略性投資影響，相關投資將有助於提升供應鏈效率、產品標準化能力與海外展店速度，為未來營收與獲利成長奠定長期基礎。

集團位於中壢的全球研發中心已於2025年底正式啟用，整合五大核心功能，包含菜色研發、廚藝學院、食品安全管理、資源運籌及物流管理。

隨著相關團隊陸續進駐，未來將透過中央化研發與供應鏈整合，提高產品標準化程度並優化餐廳營運效率，進一步支援海內外市場展店需求，將成為瓦城集團未來菜單創新與餐飲系統化的重要基地。

瓦城泰統集團海外布局亦邁出重要里程碑，全新品牌「Very Thai by 瓦城」美國首店已於今日正式試營運，進駐洛杉磯指標性商場 Westfield Century City，美國市場將是未來最重要的成長動能之一。

透過複製台灣市場成功經驗，並結合當地消費需求調整產品與營運模式，預計第2季將再於洛杉磯重要商圈開出雙品牌門市。待營運模式成熟後，集團將逐步拓展至全美主要城市。

在台灣市場穩定發展與海外市場同步布局之下，瓦城集團正穩步朝 2030年全球30個品牌、500家門店 的長期目標邁進。

瓦城泰統董事長徐承義表示，2025年是瓦城集團全球化的重要一年，透過全球研發中心建置、數位會員經營以及美國市場布局，逐步打造可全球複製的東方餐飲系統，以亞洲風味為核心的全球餐飲平台。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法