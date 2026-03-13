美晶片管制漏洞！傳字節跳動在大馬以輝達Blackwell建構算力

〔編譯魏國金／台北報導〕《華爾街日報》披露，TikTok中國母公司「字節跳動」正以輝達高階晶片，在中國境外建構算力。知情人士說，字節跳動與稱為Aolani Cloud的東南亞公司，在馬來西亞部署500套輝達Blackwell運算系統，共計使用3.6萬顆B200晶片。

消息來源指出，Aolani正從Aivres公司採購伺服器，後者是一家使用輝達晶片組裝伺服器的公司。如果所有安排完成，涉及的硬體成本可能高達逾25億美元。

根據知情者與公司註冊紀錄顯示，2023年底，一批投資人成立Aolani公司，並在開曼群島設立控股公司，以作為Aolani的母公司。投資人包括總部位於新加坡的創投公司K3 Ventures。

報導說，Aolani是輝達的一級雲端夥伴，亦即獲得輝達認證為可優先取得其最先進晶片的企業。

知情者說，自2025年2月以來，字節跳動已向Aolani租用馬來西亞、搭載輝達H100晶片的人工智慧（AI）伺服器。對於此更先進的Blackwell新計畫，字節跳動已經完成初步付款，相關設備也將部署於馬來西亞。

Aolani在2025年6月的一份業務報告中說，亞洲超大型雲端服務供應商傾向與Aolani等夥伴做生意，以便「在當前地緣政治環境下，確保法遵」。公司說，除了馬來西亞外，還計畫在南韓、澳洲與歐洲營運相關設施。

上月Aolani在另一份向放貸機構提出的報告中說，其與美國的律師事務所合作，以確保法遵。文件沒有披露具體細節，僅說，這家法律事務所認為，「未來的監管變化很可能不會溯及既往」。

《華爾街日報》先前也曾披露，字節跳動正就使用位於印尼一處資料中心的AI伺服器進行磋商，伺服器包含7000顆輝達B200晶片。

