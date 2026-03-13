中東戰爭持續 德麥食品︰對原料供應直接影響不大

中東地緣政治衝突局勢升溫，引發原物料供應及通膨的壓力，德麥（1264）財務長邱俊榮表示，中東戰事對原物料供應的直接影響不大，僅有個別品項會以替代來源調整，直言影響最直接的會是匯率和運費波動。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕中東地緣政治衝突局勢升溫，引發原物料供應及通膨的壓力，德麥（1264）財務長邱俊榮表示，中東戰事對原物料供應的直接影響不大，僅有個別品項會以替代來源調整，直言影響最直接的會是匯率和運費波動。

邱俊榮指出，中東戰事交期與運費或許會面臨調整，但對原物料成本暫時影響不大，近期可可、糖、乳品價格在下跌後出現回升，「黃小玉」（黃豆、玉米、小麥）也有上漲跡象，但相較於去年原物料價格的快漲快跌，目前成本仍屬可控。

他說，近年來油價與匯率的波動在過去幾年反覆出現，食品業已司空見慣，德麥內部也建立了一套成熟的應對策略，只要不是急速劇烈的變動，整體影響皆屬有限。

德麥去年合併營收達67.79億元，較前一年微減，稅後淨利7.58億元，也較前一年微減0.4%，每股盈餘達20.47元，創歷史次高，其中台灣營收比重仍占大宗，達6成多、中國占約近3成、馬來西亞占9%。

邱俊榮表示，台灣和中國市場消費結構呈現很大差異，台灣市場麵包比重較大，中國市場則以「三節一糕」（春節、端午節和中秋節及生日蛋糕）的需求為主，尤其是生日蛋糕占營收比重高達40%，預估今年中國市場營收可望達兩位數成長。

德麥今天參加2026年「台北國際烘焙暨設備展」，首度以「高鐵列車」為主題設計展區，象徵烘焙產業高速發展與國際趨勢接軌，德麥長年深耕原物料整合與技術服務，此次匯聚超過50家國內外品牌，涵蓋法國愛樂薇 Elle&Vire、萊思克 Lescure、日本四葉乳業、比利時嘉麗寶 Callebaut巧克力 等指標品牌，打造一站式專業資源平台。

同時規劃「趨勢主題專區」，集結明太子法國、生甜甜圈、植優吐司等熱門與潛力產品，展現市場發展脈動，有望為3、4月再添成長動能。

