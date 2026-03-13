台電攜中央、彰師大、中山3大學推微電網建置 今簽MOU

台電今（13）日攜手中央、彰師大與中山大學簽署合作備忘錄，共推大學微電網建置。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕為推動能源技術創新，並深化微電網實務應用與人才培育，台電推動「大學微電網」示範計畫，今（13）日攜手中央、彰師大與中山大學簽署合作備忘錄，預計2027年中完成大學微電網系統建置。台電表示，將結合校方研究量能與電力系統實務經驗，推動微電網技術示範與應用，同時整合規劃能源、永續領域課程，共同培育電力專才。

台電13日於台電大樓舉辦「115年度大學節能及電力韌性－微電網推動示範計畫」合作備忘錄簽署儀式。台電說明，「微電網」是結合發電、儲能與能源管理的微型電網系統，具備自主運轉模式或可與台電電網相連，有助於節能、區域獨立供電及防災等多重應用，如校園建置微電網系統，等同增加了能獨立運作的電力節點，在颱風等突發狀況需要時，可「自給自足」或因應電網需求投入自發電力即時協助。

台電繼2024年與台科大、中興及中正大學合作，今再攜手中央、彰師大及中山大學共推校園微電網建置。台電說明，中央大學規劃建置「聚落式」的微電網架構，將於校園打造數座小型微電網，彼此間可獨立運轉也能相互支援，進一步提高電力韌性；彰師大預計於師大校區設置的微電網系統，實踐在同一供電線路建置多個微電網場域的驗證，可確保電網間相互併聯彈性；中山大學規劃建置的微電網，可於災害發生時以校內國際研究大樓為防災據點，自主供電超過48小時；且因該校位處饋線末端，其電網運轉經驗亦可作為離島或山區電力系統重要參考。

台電表示，大學微電網示範計畫短期將以中央、彰師大及中山大學等6校作為能源技術驗證與創新的實驗場域，除透過師生直接參與能源技術研究與實務應用，也開設能源與環境類通識、微電網能源管理技術及聯合國永續發展目標相關課程，藉以培育電力領域專業人才，促進我國電力系統與分散式能源技術長遠發展。

