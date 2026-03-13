微星全球產能重組 AI伺服器逐年成長50％至100％

微星董事長徐祥（右起）、總經理黃金請看好今年營運展望。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／新北報導〕板卡與電競品牌廠微星（2377）今天在中和總部召開法說會，管理層認為，AI伺服器將成為公司未來3至5年最重要的成長動能，集團正同步推動全球產能重組，包括美國新廠今年初啟用、歐洲荷蘭廠翻新及台灣桃園新廠興建，以支援AI伺服器與新產品需求，強化全球供應鏈布局，為未來營運成長奠定基礎。

微星指出，AI伺服器目前占整體營收仍為個位數，但市場需求快速成長，公司對該業務發展相當樂觀，設定未來每年此區塊營收成長50%至100%的目標。產品方面，公司自2024年起與AMD合作開發AI伺服器平台，鎖定中小型企業與企業級應用市場。目前也正開發小體積、高算力新產品，預計第三季陸續出貨，以切入IPC（工業電腦）等非傳統PC市場。

在產能布局方面，微星持續推動全球生產據點多元化。目前主要製造基地仍集中於中國，其中崑山廠負責筆記型電腦內部組裝及車載相關業務，寶安廠則以顯示卡與5G設備等非筆電產品為主。為因應關稅與資料中心需求，公司已於美國設立新廠並在今年初正式啟用，未來預計將有一半以上伺服器產能移往美國，以滿足當地資料中心客戶及政府標案對「美國製造」的需求。

此外，微星也持續擴充歐洲與台灣產能。歐洲荷蘭自有廠房正在進行翻新，預計明年底完工，未來將建立完整的歐洲生產線；台灣桃園新廠也預計於明年底落成，屆時可支援AI伺服器與充電樁等新產品需求，並可滿足未來3至5年的營運成長。

至於PC市場方面，公司指出，2024年整體PC市場受總體經濟環境及AI投資排擠效應影響，需求可能衰退超過10%，加上GPU等關鍵零組件供應吃緊，對產業帶來挑戰。微星策略已從追求銷量轉向「重質不重量」，透過提升中高階產品比重並優化客戶組合，以平衡銷售規模與毛利表現。

回顧2025年營運，微星全年營收年增約16%、達2300多億元，但毛利率表現不如預期，主要受到中美關稅、匯率波動、零組件成本上升及市場競爭等多重因素影響，全年稅前淨利率約3%，低於原先5%的目標。全年每股盈餘6.8元，董事會擬配發每股現金股利4.6元，配發率約62%。

在成本方面，微星指出，DDR5等記憶體價格自去年第四季起上漲2至3倍，對主機板產品造成壓力。不過公司已透過與供應商合作及調整產品價格因應，市場對漲價逐漸接受，預期毛利率自今年第一季起已回到健康水準，第二季後表現可望更為樂觀。

