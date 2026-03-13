虎門2025年EPS 4.16元 今年營運看增

虎門2025年每股稅後盈餘（EPS）4.16元。（資料照，業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕系統整合服務商虎門科技（6791）今日公告2025年財報。其中稅後淨利8858萬元，與前年歷史高點持平，每股稅後盈餘（EPS）4.16元，並擬配現金股利每股3.5元。

虎門指出，今年將持續投入資源擴充CPC、工業4.0專業顧問團隊，預期CPC、工業4.0對公司營運貢獻將持續提高。此外，受惠AI帶動產品換代升級的研發需求，CAE營收依然穩定擴增，三大事業群保持成長趨勢，今年虎門業績預期將再向上推升。

請繼續往下閱讀...

虎門指出，工業4.0是公司近年新增的事業群，提供軟硬體解決方案，協助客戶自製造到管理全面智慧化轉型，搶攻企業在生產與管理導入AI智慧化的市場需求。

在經過市場推廣之後，工業4.0的接單在2025年大幅跳升，2025年工業4.0事業群營收倍增，佔虎門營收比重提高至6％；CPC在2024年增加新產品線SAP S/4HANA，爭取大型企業客戶，2025年營收增幅也達8成，營收占比亦提高至6％。

虎門表示，工業4.0接單持續暢旺，新接訂單的排程已滿至今年下半年，CPC隨著顧問團隊建置完成，新產品線將在今年顯著發揮效益，CAE也受惠AI帶動產品換代升級的研發需求，尤其半導體、AI伺服器、散熱等需求熱絡，CAE事業群營收依然穩定擴增。三大事業群保持成長趨勢，今年虎門業績預期將再向上推升。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法