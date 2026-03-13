1400家業者組成台灣無人載具聯盟 首場媒合會100攤秒殺

台灣無人載具聯盟主席、彰化市長林世賢（圖中）希望整合全國夥伴的力量，讓台灣成為全球無人載具核心供應鏈。（記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕近1400家業者籌組而成的台灣無人載具聯盟，首場的商機媒合會將於3月20日在彰化建國科大登場，100個攤位秒殺一空，而美國軍工業重鎮的阿肯色州也將組成「軍工採購團」前來。

台灣無人載具聯盟主席、彰化市長林世賢表示，該聯盟約有1400家業者，其中，約有300家是上市櫃公司，主要以彰化、台中的精密機械、金屬加工、航太科技與纖維加工居多。3月20日媒合會將由無人機AI系統整合大廠銘旺科技領軍，彰化指標產業怡利電子、聚隆纖維、台灣百和也會參展。

林世賢強調，該聯盟辦媒合會，沒有拿公家一毛錢，中科院航太所除了當天展示多款無人機，也將尋找具備特定規格，又符合資安 ISO 27001 認證指標的供應鏈夥伴。同時還有來自美國阿肯色州「軍工採購團」，美方是帶著訂單來找供應鏈合作夥伴，也是台灣切入非紅供應鏈的最佳機會。

林世賢指出，該聯盟原名為「彰化無人載具聯盟」，因為加入業者來自全國各地，因此把「彰化」更改為「台灣」，希望整合全國夥伴的力量，讓彰化傳統產業能夠升級與轉型，也讓台灣成為全球無人載具核心供應鏈。

台灣無人載具聯盟執行長游富洋指出，經濟部技術處將在3月20日為聯盟成員舉辦專屬「補助專案說明會」，單件最高補助金額高達1億元，這對起飛階段的無人載具產業來說非常重要，希望能帶領產業邁入爆發性成長期。

