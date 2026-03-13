緯創今年資本支出600億 AI需求帶動產能擴張

緯創董事長林憲銘（右起）、總經理林建勳今天在線上法說會看好全年營運展望。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕AI伺服器需求持續升溫，緯創（3231）總經理林建勳今天在線上法說會表示，今年整體營運展望樂觀，不過第三季將面臨新舊產品交接過渡期，是否能維持逐季成長仍需觀察，但若產品轉換順利，全年營收成長幅度仍有機會優於預期。 為因應AI需求持續擴大，緯創今年資本支出規模約600億元，主要投入台灣與美國產能擴張。

林建勳表示，未來產能將持續依主要客戶需求調整布局，在零組件與系統層級均維持多元客戶結構，以降低單一客戶或市場波動帶來的風險。在AI策略方面，後續將優先投入AI領域，持續掌握NVIDIA、AMD及其他新興AI技術帶來的發展機會。集團內部分工上，緯創與緯穎（6669）採取以客戶類型區隔的策略，由緯穎專注大型雲端服務供應商（CSP），緯創則聚焦企業客戶與新興雲端客戶，雙方互補合作。

在AI伺服器獲利模式上，董事長林憲銘強調，評估業務表現時會著重於「獲利絕對金額」，而非毛利率增減。例如在系統業務上採取「Buy and Sell」模式，由公司代客採購GPU等高價零組件再整合出貨，雖然毛利率比例可能下降，但客戶會支付處理費，使整體獲利金額提升，此模式可帶來更高的投資報酬率。

展望下一代AI伺服器平台，林建勳說，公司將持續參與L10供應鏈，新一代產品採模組化設計，可減少線纜使用，預期將提升組裝效率與量產良率，也有助於第三季產品過渡順利推進。至於系統組裝業務，未來仍可能依客戶需求採取Buy and Sell或Consign模式。

除了AI伺服器之外，其他產品線也被視為今年營運成長的重要支撐。林建勳認為，網通產品因去年基期較低，今年預計將出現十倍成長，主要受惠北美最大網通客戶大量出貨。由於相關產品生命週期較長，其利潤率也優於PC及AI伺服器系統業務。

筆記型電腦方面，林建勳預估，受記憶體缺料與價格上漲影響，今年全球PC市場出貨量可能衰退5%至10%，但由於緯創與主要客戶關係穩固且已取得不錯的訂單，今年表現有信心優於市場平均，此區塊的營收預估持平或小幅成長。

在營運效率方面，緯創近年持續導入AI與數位分身（digital twin）技術，強化製造與營運系統，以提升品質與效率。同時，AI產業快速發展也帶動人才需求，公司已在全球展開大規模招募，在台灣、越南、墨西哥與美國等地開出上千個職缺，以支撐未來業務成長。

