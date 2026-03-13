運價漲幅放大! 美伊開打至今 波斯灣運價漲幅1.42倍

統計顯示，美伊開打至今，波斯灣運價漲幅1.42倍。（長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕中東戰火升溫、航商喊漲美國線運費，運價指數連3漲!最新一期上海出口集裝箱運價指數SCFI上漲221.16點至1710.35點，週漲幅14.85%，除四大主要航線漲幅放大到11%以上外，遠東到波斯灣運價繼上週每TEU（20呎櫃）漲幅72.34%外，本週運價上漲933美元達3220美元，漲幅40.79%。美伊開打以來，遠東到波斯灣運價從1327 美元漲至3220美元，漲幅達1.42倍。

根據最新一期出爐運價，其中遠東到歐洲運價每TEU達1618美元，較前一期上漲166美元，週漲幅11.43%；遠東到地中海運價每TEU達2666美元，較前一期上漲306美元，週漲12.96%；遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達2249美元，較前一期上漲309美元，周漲15.92%；遠東到美東運價每FEU達3111美元，較前一期上漲394美元，漲幅14.5%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一週上漲20美元，達477美元，漲幅4.37%。

