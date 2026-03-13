失業勞工子女就學補助申辦倒數 3/22截止收件

勞動部表示，失業勞工子女就學補助申辦3月22日截止收件。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕為減輕非自願離職失業勞工的子女就學負擔，下學期（114學年度第2學期）的就學補助申請進入倒數，勞動部提醒，有就讀國內高中職或大專校院的失業勞工子女，可申請每名4000元至2萬6000元的就學補助，受理期間至115年3月22日止，符合申請資格的民眾，請儘速提出申請。

哪些勞工可以申請子女就學補助？勞動部表示，非自願離職失業勞工，只要申請人子女就讀國內高中職或大專校院，具有正式學籍，申請人在3月22日以前未請領老年給付，且符合以下任一申辦條件，即符合申請資格：

1、於114年12月23日至115年3月22日，領取就業保險法的失業給付或職業訓練生活津貼。

2、於114年3月23日至115年3月22日，領取就業保險法的失業給付或職業訓練生活津貼，且114年12月23日至115年3月22日就業日數未超過30日。

3、於114年3月23日至115年3月22日，領取就業保險法的失業給付或職業訓練生活津貼，且114年3月23日至115年3月22日就業期間未超過3個月。

4、於115年2月3日至115年3月22日非自願離職，且至公立就業服務機構辦理求職登記者。依此條件申請的勞工，應在115年4月21日以前，領取就業保險法的失業給付或職業訓練生活津貼，才符合補助資格。

符合補助資格的勞工，公立大專校院子女每學期每名補助1萬5000元，私立大專校院子女每名補助2萬6000元，公立高中職子女每名補助4000元，私立高中職子女每名補助6000元。

此外，對於離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病導致不能工作等獨力負擔家計，或子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再增加2成。以同時有2個子女就讀私立大學為例，除每名子女可獲得2萬6000元外，每人另加給2成5200元的補助，一人為3萬1200元，2名子女合計為6萬2400元。

提醒就讀私立大專校院學生，因已實施「定額減免私立大專學生學雜費差額」，1學期1萬7500元、1年3萬5000元，若同時符合本項補助資格的勞工，只能擇一請領。另外，若子女就讀高中職，教育部已給予「免學費」或已申請其他政府就學補助措施，也不可重複請領勞動部就學補助。

