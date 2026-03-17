LTN經濟通》美伊火拚 中東曼哈頓躺著中槍

杜拜是阿拉伯聯合大公國的最大城市，更是中東地區的經濟和金融中心。（法新社）

杜拜「富裕與穩定避風港」的形象破壞殆盡

〔財經頻道／綜合報導〕杜拜是阿拉伯聯合大公國的最大城市，更是中東地區的經濟和金融中心，為該國7個酋長國之一杜拜酋長國的首府，在石油和貿易收入的推動下，杜拜持續開發，一排排樹枝狀的島嶼上都是豪華酒店、公寓和別墅，從過去漫天黃沙的不毛之地，轉型為全球知名的商業與觀光中心，但伊朗在今年2月28日遭受美國和以色列的聯軍攻擊後，向駐有美軍或美軍基地的波斯灣多國展開報復，杜拜也成為目標之一，導致如今杜拜因戰火，動搖了其「富裕與穩定避風港」的形象，也被迫在一場它們公開反對的戰爭中選邊站。

杜拜以前只是個主要產業為珍珠養殖的小港口，到了20世紀初期成為重要的貿易轉口港，1960年代在領海挖到石油，讓杜拜的經濟和基礎建設獲得飛越性的發展，而1970年代石油危機的爆發，進一步推動杜拜專注於自由貿易和旅遊業的發展。

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杜拜轉型為全球金融中心，是一項歷時數十年的工程。1985年阿聯酋航空（Emirates）成立、1999年帆船酒店（Burj Al Arab）開幕，以及2000年代初期首次允許外國人購買房產的法律改革，都是「杜拜品牌」建立的關鍵支柱。因為杜拜高樓林立，類似紐約曼哈頓，因此又有「中東曼哈頓」稱號。

杜拜轉型為全球金融中心，是一項歷時數十年的工程。圖為朱美拉棕櫚島興建時的樣貌。（美聯社）

俄烏戰大量資本與人才流入杜拜

《路透》描述，杜拜的崛起也部分建立在他國的不穩定之上。像是隨著敘利亞內戰造成大量人口流離失所、阿拉伯之春動搖富裕家庭的信心，以及近年俄羅斯富豪因烏克蘭戰爭而外移，大量資本與人才湧入杜拜。

杜拜數十年來對外推銷的形象總是包括閃耀的摩天大樓、免稅薪資、便利的經商環境，以及更難以言喻的承諾：無論中東其他地方發生什麼事，這座城市都與眾不同。動盪整個地區的衝突，似乎總會在杜拜的邊界前止步。

然而潛在的脆弱性始終存在，到了今年2月28日一切都改變了，伊朗對波斯灣地區發動報復性打擊，攻擊波及杜拜多個核心產業，包括機場、飯店與港口。這些攻擊同時也重創了這座城市的心理基礎：杜拜花了40多年時間打造出「在動盪區域中最可靠的商業中心之一」的形象。

杜拜國際機場遭到攻擊，傑貝阿里港（Jebel Ali Port）一個泊位起火，帆船酒店則因攔截飛彈碎片而受損。截至10日，相關事件共造成阿聯境內6人死亡，死者國籍分別為阿聯、巴基斯坦、尼泊爾和孟加拉，還有高達122人受傷。

杜拜帆船酒店則因攔截飛彈碎片而受損。（歐新社）

阿聯是伊朗第二大貿易夥伴

阿聯的政治學教授阿卜杜拉（Abdulkhaleq Abdulla）表示，杜拜既是安全避風港，也是品牌與榜樣。他說：「杜拜打造出一種讓人嚮往的形象。如今這個形象已經受到衝擊，問題只在於這種傷害會持續多久。」

值得關注的是，伊朗射向阿聯的飛彈數量超過任何其他國家，似乎甚至多過與美國共同發起這場戰爭的以色列。截至3月10日，根據阿聯國防部統計，自戰爭開始以來，已有超過 1700 枚飛彈與無人機射向阿聯，其中超過 90% 被攔截彈、戰鬥機與直升機擊落。

但為何是杜拜？倫敦政治經濟學院（LSE）國際關係教授傑吉斯（Fawaz Gerges）表示，杜拜是全球化的中心，「伊朗領袖視杜拜為西方全球經濟系統的基礎⋯⋯那裡（受到衝擊）震動的是全球經濟，而非僅是杜拜、阿聯」。另外一個關鍵是觀感。杜拜國際飯店遭被攔截的無人機碎片波及起火，以及杜拜國際機場遭攻擊等畫面，可產生顯著的心理衝擊。

傑吉斯指出，諷刺的一點是，在德黑蘭遭美國持續制裁下掙扎時，阿聯多年來一直是伊朗的重要經濟命脈，是伊朗第二大商貿夥伴，僅次於中國。根據世界貿易組織（WTO）資料，2024年雙邊貿易額達280億美元。約有 50 萬名伊朗人定居在阿聯。

然而，另一方面，阿布達比也是華府的長期戰略盟友，阿聯去年被美國列為「主要國防夥伴」，阿聯很清楚表明在其安全議題上該信任誰。而這份聯盟關係被伊朗拿來當作攻擊阿聯的理由。

伊朗與阿聯之間僅隔著約 100 公里的海域；飛彈與無人機抵達阿聯海岸所需時間極短。（美聯社）

阿聯距伊朗僅百公里 最易攻擊

伊朗與阿聯之間僅隔著約 100 公里的海域；飛彈與無人機抵達阿聯海岸所需時間極短。傑吉斯說：「字面上來說，就在隔壁。攻擊杜拜與阿聯，比攻擊其他國家（例如約旦或以色列）容易得多，因為以色列有完善的防空系統保護。」

儘管目前杜拜受損有限，但整個地區仍瀰漫不安情緒，一些杜拜居民在戰爭初期就選擇離開；留下來的人則表示，他們既對政府有信心，也對戰局的最終走向感到不確定。房地產平台Property Finder的營收長斯萊曼（Cherif Sleiman）表示，他原本無法想像衝突會持續超過一週。「現在大家都在觀望局勢發展。」

專注研究伊朗的智庫「Bourse & Bazaar Foundation」執行長巴特曼格利吉（Esfandyar Batmanghelidj）表示：「任何時刻，伊朗都可能攻擊某個關鍵目標，成為波斯灣國家改變立場的臨界點。」、「但衝突持續越久，其影響就越難被遺忘，波斯灣國家長年建立的形象也將被進一步顛覆。」

在伊朗襲擊後，杜拜國際機場3月1日一度關閉。（美聯社）

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