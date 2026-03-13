中國遭狠甩！高燦鳴1數據揭台灣AI供應鏈超級狂

分析師強調，台灣AI供應鏈地位難取代。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕知名獨立科技新聞記者高燦鳴（Tim Culpan）指出，台積電家喻戶曉，該公司之所以能穩居全球供應鏈的頂端，是因為它擁有其他任何公司都無法企及的能力。不過，台灣企業的收入數據揭示另一個事實，台灣其他AI供應商對全球經濟的重要性不亞於台積電，同樣不可取代。反觀中國，高直言，中企在AI硬體領域佔主導地位者寥寥無幾。

高燦鳴在其所創立的晶片新聞平台Culpium發文稱，今年前兩個月，台灣證券交易所有近1000家上市公司的銷售額以美元計價成長27%。這並非僅指少數幾家明星公司，而是涵蓋整個交易所（包括晶片、服裝、化學和汽車等行業的公司）的平均水平。相較之下，標普500指數成分股公司的銷售額預計僅成長8.5%。

請繼續往下閱讀...

文章說，台灣是一個出口導向型經濟體，其營收最高的公司都是一級出口商，這意味著它們的業務主要來自海外銷售。這些公司之所以能夠實現高速成長，是因為它們的海外客戶迫切需要它們生產的產品。10年前，世界需要智慧型手機；再前10年，世界需要筆記型電腦。這兩類產品的供應鏈都由台灣公司主導，當然中國工廠也有挹注。

目前，世界對運算系統的需求日益增長，以推動人工智慧不可逆轉的普及。而台灣企業再次掌控著晶片、電路板、伺服器機架、冷卻系統以及最終組裝的端到端供應鏈。值得一提的是，中國企業在AI硬體領域佔據主導地位者，寥寥無幾。

文章提及，外界很容易認為這是輝達的舞台，台積電和鴻海只是扮演配角。然而，輝達確實是AI運算領域最值得關注的公司，但它並非孤軍奮戰。事實上，輝達本身並沒有生產任何東西。它的晶片和伺服器是由一個龐大的生態系統生產的，這個生態系統由眾多公司組成，這些公司擁有工廠、管理組件並負責物流，它們大多是台灣公司。

以營收成長排名，緯創和鴻海（即富士康）位居榜首，兩家公司今年前兩個月的營收，分別比去年同期成長103億美元和84億美元。需要注意的是，這是新增營收，幾乎全部來自人工智慧伺服器及其零件。

緯創過去兩個月營收高達160億美元，主要得益於人工智慧領域的新訂單。同樣令人驚嘆的是，去年營收超過2600億美元的鴻海，如今仍能維持25%的成長，鴻海董事長劉揚偉日前曾對媒體表示，今年看起來會是非常好的一年。智慧型手機帶動消費電子產業的蓬勃發展，人工智慧領域也前景光明。

文章強調，台灣供應鏈之所以深厚，在於其擁有許多提供專業化、小眾產品的公司。以自動化光學檢測設備製造商晶彩科技為例，該公司過去兩個月的營收高達890萬美元。這聽起來似乎不多，但與去年同期的13.3萬美元相比，卻有了顯著成長。這一突如其來的成長得益於其作為台積電未來封裝技術測試設備供應商的優越地位。

另一家人工智慧領域的贏家是漢唐集成，其銷售額成長了64%，其最大的客戶是台積電（TSMC），該公司最近贏得了管理台灣即將投產的N2晶圓廠和CoWoS封裝廠的開發，以及台積電在亞利桑那州擴建項目的合約。

此外，台灣僅存的幾家記憶體晶片製造商還有華邦電子和南亞科技。雖然它們並非輝達和AMD GPU所用高頻寬記憶體的主要供應商，但這兩家公司都受益於DRAM價格上漲以及人工智慧伺服器和邊緣設備對更快DDR記憶體需求的成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法