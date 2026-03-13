高雄叫車有多快？「5分鐘出發」Uber行程3年增3倍

Uber指出，隨著觀光人潮回流與大型活動持續舉辦，高雄的城市交通需求明顯提升。（本報資料照）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著觀光人潮回流與大型活動持續舉辦，高雄的城市交通需求明顯提升。Uber 今（13 ）日公布高雄城市魅力數據指出，近三年來高雄的Uber行程數已成長3倍，顯示市民與旅客的移動需求大幅增加。

Uber表示，自2022年以來，高雄使用Uber App的乘客數量與行程數皆大幅成長。隨著平台持續擴大在地營運，2025年高雄合作車隊的職業駕駛人數也較去年增加25%，進一步提升車輛供給與服務效率。目前在高雄平均約5分鐘即可叫到車，用戶無論是前往商圈、景點或活動現場，都能快速出發，逐漸形成便捷的「5分鐘出發」生活圈。

此外，Uber在高雄也提供多元乘車選項，包括「寶寶優步」、「六人座優步」與「加大六人座優步」等，滿足不同家庭與團體的出行需求。Uber指出，隨著城市交通服務逐步完善，高雄的即時移動服務也逐漸成為市民日常生活的一部分。

