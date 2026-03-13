自由電子報
中國合肥晶合傳通知客戶 6月調漲代工價10％

2026/03/13 13:32

〔記者洪友芳／新竹報導〕中國晶圓代工廠合肥晶合（Nexchip）傳出對客戶發出漲價通知，因應全球局勢變動與各項生產成本的攀升，預計自2026年6月1日起，將晶圓代工價格全面調漲10%。業界認為，通膨壓力與成熟製程產能利用率升溫，晶圓代工針對吃緊的製程調漲價格已是必然趨勢，相對地，IC設計客戶端成本也將上揚，恐影響毛利率表現。

合肥晶合指出，受國際局勢動盪、供應鏈劇烈波動，加上原材料價格持續上漲等多重因素影響，公司生產製造與整體營運成本呈現持續走高的態勢，為了確保未來能夠持續為客戶提供穩定的產品供應，並維持雙方長期合作的可持續發展，經過公司內部審慎的評估之後，最終做出調漲代工價格的決策。

台積電（2330）逐漸減少成熟製程產能，力積電（6770）將銅鑼廠賣給美光之後，也調整邏輯成熟製程能，晶圓代工市場成熟製程產能因此縮減，但市場需求逐漸回溫，包括跟伺服器相關電源管理IC等，陸續傳出廠商因供不應求而陸續調漲代工價格。

根據市場調查，合肥晶合目前約排名全球晶圓代工第9名，台廠多家IC設計廠商是合肥晶合的客戶，合肥晶合2025年第四季營收為3.88億美元，超越力積電的3.7億美元。

