獨家》信用卡盜刷新手法曝光！竊盜集團靠這1招 成功率幾乎百分百

〔財經頻道／綜合報導〕信用卡盜刷集團最常見的手法，就是經由信用卡資料外洩或透過計算卡號，隨機在網路盜刷，然這手法很容易被銀行端攔截，盜刷成功率大幅下降，然最近出現最新盜刷手法，竊盜集團鎖定捷運等人潮多的地點，進行皮夾盜竊，然後直接透過，從海外帶回的刷卡機，進行過卡交易，成功率大翻身，據銀行透過，由於交易地點在海外，且是實體卡交易，銀行端當下不易察覺異樣，因此，成功率卻實是非常高。

《自由時報獨家報導》，台北市1名高姓女子前日（11日）傍晚搭乘捷運文湖線返家，從忠孝復興站坐到萬芳醫院站後，驚覺錢包不翼而飛。除了現金13000元與各式證件遺失外，8張信用卡更在短短20分鐘內於沙烏地阿拉伯等地遭到連續盜刷。文山一分局警方獲報後展開調查，因盜刷速度極快且地點位於國外，警方不排除是有專業跨國竊盜集團在台北捷運出沒，正積極調閱監視器追查。

據了解，高姓女子被盜刷的筆數非常多，且刷卡地都在沙烏地阿拉伯，且金額都非常高，甚至有單筆折合台幣逾16萬，然因金額太高，很多被銀行當下拒絕交易。

不過，仍有4筆成功完成交易，其中有2筆是折合台幣4000多元，另2筆則是近5萬元。

對於竊盜集團在短短不到半小時，就完成多筆過卡交易，銀行相關承辦人員表示，這應是最新信用卡盜刷手法，該承人員透露，由於此盜刷手法不同以往，是經由信用卡資料外洩或透過計算卡號，隨機在網路盜刷，而是有組織的竊盜集團。

該竊盜集團犯案手法，是鎖定在捷運等人潮多的地點，先進行皮夾盜竊，然後直接透過，從海外帶回的刷卡機，進行過卡交易，由於交易地點在海外，且是實體卡交易，銀行端當下不易察覺異樣，因此，成功率卻實是非常高。

承辦人員進一步透露，各銀行間近期確實陸續傳出這類盜刷案件，有些銀行由於接到這類海外過卡交易案增加，驚覺有異，因此，已提前進行防盜措施，當出現高額海外過卡交易，且發現地是在像沙烏地阿拉伯這種高風險地區時，第一時間就會先拒絕交易，然後馬上與持卡人進行簡訊或電話確認。

不過，有些銀行因為尚未發生類似，或才剛接到零星案件，因此，尚未採取防盜措施，而是等案件發生後，才進行後續的爭議處理。

不過，銀行承辦人員也提醒民眾，由於最新盜刷手法，已屬於刑事案件，因此，若不幸被盜刷，就一定要到警局報竊盜案，不能以遺失等案件處理，爭議款項才會被銀行受理。

